台中公車撞死東海女大生　司機稱天色太暗：看到2個黑影就撞到

記者游瓊華、劉人豪／台中報導

台中市2名東海大學女大生，昨(22日)晚間9時許步行經過中山路、綠川東街口時，遭轉彎公車撞上造成1死1傷，65歲施姓駕駛表示，當時2人穿黑衣，天色很暗根本沒看到，是視線死角，轉過來時看到2個黑影就撞到了，訊後被依照過失致死罪移送法辦。

▲台中車禍1死1傷，司機說天色太暗沒看到。（圖／民眾提供，下同）

施姓駕駛表示，事發當時沒看到人，2個人又穿黑衣，天色很暗沒看到，是視線死角，不知道她們有沒有走在斑馬線，因為根本看不到，轉過來時看到2個黑影就撞到了，當時車上還有乘客，沒人發現有異常，事發的路口沒有路燈，暗暗的看不清楚。

這起事故發生在昨天晚間9點多，當時巨業客運65歲施姓駕駛305號公車沿中區綠川東街行駛，行經中山路口時（知名景點宮原眼科前方路段）準備左轉往台中車站方向，不料意外撞上正在通過斑馬線的東海大學法律系21歲王姓、會計系20歲林姓女大生，並當場將林女壓在前輪下。

警消獲報趕抵現場，立即動用器械協助林女脫困，但林女傷勢相當嚴重，救出當下就已經沒有呼吸心跳，經緊急送醫搶救後仍宣告不治身亡；而另名同行的王女則是意識清醒，手腳皆有受傷，後續送往醫院治療。

警方初步調查，肇事的施姓駕駛酒測值為零，施向警方供稱，當時天色昏暗，加上兩名女大生都穿著深色上衣，才會沒注意到。全案朝過失致死罪偵辦。