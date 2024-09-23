「曾拿會計學會考第二名」東海女學霸車禍驟逝　師生悲慟

▲台中東海大學會計系女大生22日晚間過馬路時，遭巨業客運公車撞上，捲入車底不幸死亡。（圖／民眾提供）



記者游瓊華／台中報導

東海大學會計系林姓女學生昨（22）日晚間與同學行經中區宮原眼科遭公車輾斃，消息傳回學校讓師生悲慟不已。曾經教導過林生的老師透露，林姓女學生在班上表現優異，從不遲到，也都會坐在第一排位置，更是積極參與學校事務，「她會是很優秀的會計師，大好人生才要開始，沒想到傳此噩耗。」

林女曾拿下會計學會考全校第二名好成績，獲得學校獎學金，除了分享心得外，也一一列出曾經協助過她的師長、學長姊以及同學們，看得出其好人緣。

老師透露，林女上課從不遲到，甚至會第一個抵達教室，還是坐在第一排位置，學習具熱忱，更熱心參加系學會，甚至協助招生，很受學弟妹歡迎，「未來應該是優秀會計師，她都還沒開始實習，真的很心痛、很可惜。」

巨業客運施姓司機昨晚9時許，駕駛公車沿中區綠川東街行駛，行經中山路口時欲左轉往台中車站方向，疑未注意到對向的林姓、王姓兩名女學生走在斑馬線上，結果直接撞上兩人，林女被捲入車底，消防人員救出時已無生命跡象，送醫搶救後仍宣告不治，王女則受傷、無生命危險，警方事後依過失致死罪將施姓駕駛送辦。