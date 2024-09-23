3千萬派對遊艇毀了！一邊烈焰狂燒「一邊放煙火」　悲劇片瘋傳

▲遊艇發生火警之際，上千枚煙火齊發。（圖／翻攝X）



記者吳美依／綜合報導

美國加州一艘價值近100萬美元（約3200萬元）的豪華遊艇遭遇祝融之災，火勢以驚人速度蔓延之際，上面載的1000多發煙火及彈藥也在不斷發射，慘重災難與慶祝煙火，形成詭異的對比場面。

現場畫面顯示，這艘長達100英尺（約30.5公尺）的遊艇正在熊熊燃燒，甲板持續竄出猛烈火舌。消防員用水管奮力灌救之際，2名及時逃生的船員站在碼頭上，默默注視著遊艇付之一炬，而美麗的煙火則是不斷照亮夜空。

Fireworks go off before a yacht explodes in Marina del Rey https://t.co/BZQddygkjR pic.twitter.com/DkEoOIdb5e — FOX 11 Los Angeles (@FOXLA) September 19, 2024

目擊者羅斯（Lynn Rose）受訪時說，「我看到整艘船被火焰吞沒，很多住在附近的人們都聽見一次爆炸聲，並且看見煙火從船上射出，接著火勢越來越大。」

《福斯新聞》報導，這起事故發生在19日晚間，洛杉磯警消證實「船上有1000發未使用的彈藥和煙火」，燒毀之後完全沉沒，並且導致近4000加侖（逾1.5萬公升）柴油外洩。當局正在調查起火原因，也設立2000英尺（約610公尺）的攔油柵欄，試圖控制汙染情況。

Multimillion dollar yacht catches fire in Marina Del Ray, California. pic.twitter.com/SkrwTQ1GK2 — D. Scott @eclipsethis2003 (@eclipsethis2003) September 20, 2024

根據船隻網站「Boat International」，這艘遊艇名為「上將號」（The Admiral），2018年以將近100萬美元高價售出，船上共有4間船艙，每間都配有電視及獨立衛浴設備。