3千萬派對遊艇毀了！一邊烈焰狂燒「一邊放煙火」　悲劇片瘋傳

▲遊艇發生火警之際,上千枚煙火齊發。(圖/翻攝X)



記者吳美依/綜合報導

美國加州一艘價值近100萬美元(約3200萬元)的豪華遊艇遭遇祝融之災,火勢以驚人速度蔓延之際,上面載的1000多發煙火及彈藥也在不斷發射,慘重災難與慶祝煙火,形成詭異的對比場面。

現場畫面顯示,這艘長達100英尺(約30.5公尺)的遊艇正在熊熊燃燒,甲板持續竄出猛烈火舌。消防員用水管奮力灌救之際,2名及時逃生的船員站在碼頭上,默默注視著遊艇付之一炬,而美麗的煙火則是不斷照亮夜空。

Fireworks go off before a yacht explodes in Marina del Rey https://t.co/BZQddygkjR pic.twitter.com/DkEoOIdb5e