台南一家換電表「電費暴增20倍」！台電：舊電表轉速過慢

▲一家三口使用智慧電表，結果電費暴增。（示意圖／ETtoday資料照）



記者柯振中／綜合報導

台南一名蘇姓男子一家三口同住，不過自從換了智慧電表以後，電費異常增加，與去年同期相比，增加了將近20倍，讓他感到困惑，不明白為何電費差異如此巨大。對此，台電則推測，可能是舊電表有轉速過慢等異常問題。

據了解，蘇男一家人同住在台南，一直以來生活習慣都差不多，沒想到今年更換了智慧電表，電費突然開始暴增。

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蘇男指出，去年每期的電費大約都是數百元，不過今年1月開始，電費增加至2,000多元，接下來每期不斷攀升，7月繳了將近5,000元，新的帳單更是高達8,500餘元，與去年同期的429元相比，高出將近20倍。

▲一家三口使用智慧電表，結果電費暴增。（示意圖／ETtoday資料照）



蘇男指出，並非電費繳不起，若真的用了這麼多電，他們也會繳費，只是不曉得為什麼，去年跟今年的電費差距如此巨大。

由於電費莫名增加，蘇男懷疑是漏電，還請了水電工來檢查，並且申請台電檢驗電表，結果都是正常。後來蘇男又自費複驗電表，結果同樣正常。

對此，台電台南區處業務副處長鄭開玲表示，度數確實有異常的情況，會協助派員協助，釐清問題所在。不過，鄭開玲也說，以正常的住家來看，一期兩個月的用電度數絕對不只1、200度，可能是舊電表有轉速過慢等異常情況，對此已向當事人說明清楚，也會派節電小組協助。