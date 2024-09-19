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台電台南區處　邀業者轉移用電省荷包

▲台電台南區營業處於19日上午，特以金屬加工處理業舉辦小型用戶座談會，落實移轉夜尖峰負載。（圖／記者林東良翻攝，下同）

▲台電台南區營業處於19日上午，特以金屬加工處理業舉辦小型用戶座談會，落實移轉夜尖峰負載。（圖／記者林東良翻攝，下同）

記者林東良／台南報導

台電台南區營業處於19日上午，特以金屬加工處理業舉辦小型用戶座談會，邀請具有夜尖峰移轉用電潛力之產業高壓用戶參與座談會，藉由座談會向用戶推廣「新時間電價的用電負載管理」，落實移轉夜尖峰負載。

▲台電台南區營業處於19日上午，特以金屬加工處理業舉辦小型用戶座談會，落實移轉夜尖峰負載。（圖／記者林東良翻攝，下同）

台電台南區營業處表示，隨著再生能源發電持續增加，尖峰用電時段已改變，鼓勵用戶能多在太陽光電充裕時段用電，改變自身用電行為。

▲台電台南區營業處於19日上午，特以金屬加工處理業舉辦小型用戶座談會，落實移轉夜尖峰負載。（圖／記者林東良翻攝，下同）

為針對各行業別提供最適合的用電建議，台電台南區營業處自2023年開始舉辦行業別小型用電建議座談會，會議中說明「時間電價時間帶介紹」、「移轉夜尖峰用電案例分享」、大用戶可使用的「高壓入口網站操作說明」，鼓勵大用戶多加利用台電高壓用戶服務入口網站，即時瞭解自身用電情況，更可與同行業進行比較，學習節能經驗，並推廣「批次生產時間電價」，倘用戶生產製程具批次性，可利用離峰批量生產，搭配尖、離峰時間調整產程，滿足產業利用離峰時間連續生產的需要。

▲台電台南區營業處於19日上午，特以金屬加工處理業舉辦小型用戶座談會，落實移轉夜尖峰負載。（圖／記者林東良翻攝，下同）

座談會特別安排用電服務專員提供一對一桌邊服務，提供業者專屬客製化建議及更多彈性規劃，期望藉由用戶省電費、台電省能源，共創雙贏局面，參與座談會的用戶表示，很感謝台電舉辦這樣的座談會，確實收穫很多，對於用電成本及用電情形的掌握十分有幫助！

▲台電台南區營業處於19日上午，特以金屬加工處理業舉辦小型用戶座談會，落實移轉夜尖峰負載。（圖／記者林東良翻攝，下同）

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