　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

9月底電價調漲？　卓榮泰：考量民生穩定不應再調漲、這是政院期待

▲▼卓榮泰施政總質詢 立法院院會 交通部長陳世凱 國發會主委劉鏡清。（圖／記者屠惠剛攝）

▲行政院長卓榮泰。（圖／記者屠惠剛攝）

記者杜冠霖／台北報導

立法院今（20日）邀請行政院長卓榮泰施政報告並備質詢，對於藍委質詢時詢問，今年要撥補台電一千億，而九月底要再召開電價審議委員會，是否撥補千億就不調漲電價？經濟部長郭智輝回應，這是兩回事，一千億撥補是要改善台電財務狀況，至於是否漲電價，審議委員會會參考，應該是可以不漲。卓榮泰也表示，民生電價四月已經調整過一次，考量民生的穩定不應該再調漲，但還是要交給電價審議委員會，這是行政院的期待。

國民黨立委林思銘質詢時詢問，今年九月要再召開電價審議委員會討論調漲電價，但人民生活已經苦哈哈，台電已經對外表示，如果立院未通過一千億預算撥補，依據成本計算，電價仍需調漲12%，台電不檢討能源政策，若只是想靠政府撥補彌平虧損，會形成惡性循環。

經濟部長郭智輝表示，電價從今年開始會依法由電價審議委員會決定，電價漲幅完全由他們決定，台電經營狀況部份，過去產生虧損大部份是原物料價格上漲，俄烏戰爭導致進口材料漲很多，要補貼民生用，每年都要補貼一千多億，過去未反映在電價上，所以造成台電嚴重虧損。

林思銘追問，電價仍需調漲12%才能彌平虧損？郭智輝回應，這是兩件事，彌補的是要改善台電財務情形，跟電價無絕對關係，這次電價調整由審議委員會決定，但一千億撥補是要改善台電財務狀況，台電過去承擔很多補貼政策，財務狀況非常糟糕。

林思銘也追問，若撥補一千億，是否電價就不調漲？經濟部態度非常重要。郭智輝回應，審議委員會會參考，應該是可以不漲。

卓榮泰表示，電價重點在於維持民生穩定，反映成本也要照顧民生，今年提出一千億追加，委員轉述台電說「沒有這一千億絕對會漲電價」，這種說法絕對不對，今年的一千億可以用在穩定民生電價、讓他不漲，也可以讓台電財務比較健全，但電價審議委員會是獨立作業的審查結構。

林思銘繼續追問，因應民生需求，是否電價不調漲？卓榮泰表示，電價不只是民生在用，第一個條件是照顧人民，民生電價四月已經調整過一次，民生電價的部份，我認為考量民生的穩定，不應該再調漲，但還是要交給電價審議委員會，這是行政院的期待。

至於撥補到何時？卓榮泰後續也提到，希望兩年內讓台電財務健全，不用在負擔這麼多政策補貼，回復到目的事業主管機關，對於新開發的電源能夠穩定。經濟部長郭智輝也表示，這點經濟部有把握，預測明年材料成本不會再往上抓，應該就會達到委員說的不會再虧損。

ET快訊
快訊／民進黨議員涉「詐500萬助理費」　法院裁定羈押禁見
快訊／檢驗出爐！　1食材托福松濃度「異常高」
白髮不送黑髮...吳沛憶靈堂代家屬答禮　淚曝「許家蓓生前心願
快訊／雨區擴大「11縣市豪大雨特報」　最新警戒區出爐
快訊／又有熱帶低壓生成　朝台灣北部海面前進
雨一天比一天猛　可能又有颱風
快訊／中信金正式放棄！確定不併新光金
快訊／5死囚有機會翻盤！　可提非常上訴
快訊／國慶晚會江蕙開唱　索票時間公布
阿嬤2年沒見到孫　兒子媳婦吐：埋在後山

分享給朋友：

追蹤我們：

即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 政治最新 全站最新

快訊／憲法法庭「有條件死刑合憲」　國民黨轟：達「實質廢死」目的

北士科議會調查報告出爐　張斯綱：招標放水！特定財團發大財

憲法法庭判決死刑「有條件合憲」　國民黨團：合乎者應快執行

9月底電價調漲？　卓榮泰：考量民生穩定不應再調漲、這是政院期待

國慶晚會看江蕙復出！　9月30日5400張門票線上線下兩梯次開搶

批黃國昌「噴口水無差別攻擊」　林楚茵：他身體一直不斷壓過來

羅智強嗆若死刑違憲將反制　苗博雅：不應對大法官政治鬥爭

北市議員許家蓓罹癌逝世　賴清德赴靈堂悼念

朝野過招2758號決議各自提案表態　藍綠白三版本均逕付二讀

央行打房殺傷力極大！　許宇甄：沒考慮「繼承持分」問題

新手爸違停載小孩被按喇叭　慌張忘關門...駕駛搞笑配音

硬要插隊！大媽下車肉身擋車　手撐引擎蓋...後車不讓繼續開

情侶搭船在河上看巴黎鐵塔！　男友突拿戒指下跪求婚超浪漫

趙孟姿曾懷雙胞胎「胚胎沒心跳」　「許孟哲被揪結紮」不拚第三胎

普渡二公降駕滿臉淚痕　雙眼布滿血絲煙燻不眨眼

YTR「欸你這週要幹嘛」Shine要嫁了！　老吳冰島下跪求婚...Ariel：一起辦婚禮

紀卜心逛精品「拉領口看價格」　又遭炎上..掀網友兩派看法

許孟哲夫妻有雙胞胎基因　怕生第3胎一次變4個XD

明起雨彈灌全台！南部一片紅 周日雨最大｜20240919 ET午間新聞

小甜甜：不會上節目了　認「演藝工作全沒」

快訊／憲法法庭「有條件死刑合憲」　國民黨轟：達「實質廢死」目的

北士科議會調查報告出爐　張斯綱：招標放水！特定財團發大財

憲法法庭判決死刑「有條件合憲」　國民黨團：合乎者應快執行

9月底電價調漲？　卓榮泰：考量民生穩定不應再調漲、這是政院期待

國慶晚會看江蕙復出！　9月30日5400張門票線上線下兩梯次開搶

批黃國昌「噴口水無差別攻擊」　林楚茵：他身體一直不斷壓過來

羅智強嗆若死刑違憲將反制　苗博雅：不應對大法官政治鬥爭

北市議員許家蓓罹癌逝世　賴清德赴靈堂悼念

朝野過招2758號決議各自提案表態　藍綠白三版本均逕付二讀

央行打房殺傷力極大！　許宇甄：沒考慮「繼承持分」問題

電競棒球12強臺北資格賽總決賽開打　6位臺灣選手爭奪正式賽門票

長榮海運看Q4仍樂觀　惟美東碼頭罷工「可能性非常高」

「府城之味─海陸好食」味覺教育課程　帶領孩子探索舌尖味蕾！

快訊／憲法法庭「有條件死刑合憲」　國民黨轟：達「實質廢死」目的

女友沒駕照也沒錢！卻嫌棄「開國產車很丟臉」　他聽傻了

20歲瑪爾濟斯爺爺甜笑散步　網見年齡驚訝：看起來好年輕！

北士科議會調查報告出爐　張斯綱：招標放水！特定財團發大財

蔣卓嘉轉型「性感唱腔」　聽到自己起雞皮疙瘩

國家防災日　嘉義縣大規模震災救災動員演練

快訊／民進黨4連霸議員涉「詐500萬助理費」！　法院裁定羈押禁見

陸女家中遇小強快崩潰　搬出愛貓神速捕蟑

政治熱門新聞

快訊／韓國瑜裁示不處理民眾黨團提案　院會再開、現場綠委歡呼喊加油

快訊／新會期首次表決　「藍白合」輾壓退回中央政府總預算

快訊／許家蓓癌逝！吳沛憶「公開牽手照」：遇見一生伴侶，我很幸運

藍白聯手退回中央總預算　國民黨團：大內宣預算爆增全民無法接受

快訊／新會期秒開戰！民眾黨團舉牌杯葛議事　包圍NCC主委嗆滾出去

TPOC名嘴聲量王　他打敗蔡正元奪冠

文化部長小野傳不保　3爭議慘背鍋

國慶晚會缺錢藍急罵「卡韓」　他曝真相：國民黨搞錯對象只會拍馬屁

「死道友不是死貧道」！　游淑慧嗆黃珊珊：只敢用部分法條騙小草

自始反對2758決議！國民黨團提案　籲聯大速納中華民國重返

洪健益公布「蔡壁如手諭」　本尊回應

陸取消台灣農產免稅　陸委會：善意有目的

TVBS民調／失守！民眾黨支持度剩9%　「幾乎腰斬」大減7個百分點

國慶晚會看江蕙復出！　9月30日5400張門票線上線下兩梯次開搶

更多熱門

相關新聞

藍白退回總預算案　行政院：秉持誠意溝通確保民眾權益

藍白退回總預算案　行政院：秉持誠意溝通確保民眾權益

立法院新會期20日開議，但立委高金素梅提案退回中央政府總預算案及前瞻基礎建設計畫第5期特別預算案，經表決後通過，出現預算會期沒預算審的狀況。對此，行政院發言人李慧芝說，政府機關一定會秉持「誠意溝通」的精神，在祥和、穩定以及負責任的態度下持續進行互動對話，確保民眾權益。

總預算遭藍白退回　卓榮泰遺憾：適度說明立法院應可理解

總預算遭藍白退回　卓榮泰遺憾：適度說明立法院應可理解

立院開議首日舉牌抗議　民眾黨：行政院解釋NCC組織法完全違法亂紀

立院開議首日舉牌抗議　民眾黨：行政院解釋NCC組織法完全違法亂紀

卓榮泰：聯大2758號決議不涉及台灣政治地位最終立場

卓榮泰：聯大2758號決議不涉及台灣政治地位最終立場

黎巴嫩BB Call爆炸案連結台灣政府　卓榮泰：已在追查假消息來源

黎巴嫩BB Call爆炸案連結台灣政府　卓榮泰：已在追查假消息來源

關鍵字：

電價經濟部台電行政院能源卓榮泰電價審議委員會郭智輝

讀者迴響

熱門新聞

寵物餐廳老闆跟女員工外遇！闆娘宣布熄燈

搭飛機「乘客貼心1舉動」其實超NG！空服員崩潰

蝸牛小米粽3死！廚房找到「一包拆封芬普尼」

正中午！年輕男女「瞬間塞爆淡水巷弄」　外地人看呆：在排什麼

紀卜心3度被炎上「道歉了」

中友百貨彰化店遭爆不蓋了　總店回應

八方雲集「1飲品超意外」　妹子驚：打趴手搖飲！

國道2轎車碰撞！女駕駛拋飛車道　遭後車輾斃

遭燙陰毛、棉棒捅肛門！19歲少年怒砍死同學

快訊／韓國瑜裁示不處理民眾黨團提案　院會再開、現場綠委歡呼喊加油

即／台中3屍命案　兇嫌逃死定讞

上班族「1習慣」害人罹癌、早逝！　醫：運動也難救

央行重手打房　專家：千萬貸款無寬限期月付額多繳兩萬

快訊／史上第一人！大谷翔平達成「50轟、50盜」

Jennie談「抽電子煙道歉原因」：韓國人覺得錯了，我就彌補

更多

最夯影音

更多

新手爸違停載小孩被按喇叭　慌張忘關門...駕駛搞笑配音

硬要插隊！大媽下車肉身擋車　手撐引擎蓋...後車不讓繼續開

情侶搭船在河上看巴黎鐵塔！　男友突拿戒指下跪求婚超浪漫

趙孟姿曾懷雙胞胎「胚胎沒心跳」　「許孟哲被揪結紮」不拚第三胎

普渡二公降駕滿臉淚痕　雙眼布滿血絲煙燻不眨眼

熱門快報

L’Étape環法自行車挑戰賽

L’Étape環法自行車挑戰賽

現在報名享有「東森獨家運動鼓勵金」報名費$200折抵，記得輸入序號ETLETAPE241130

運動應援！六款全家健康餐食開箱

運動應援！六款全家健康餐食開箱

「文里補習班」開課啦！開箱6款新的全家「健康志向餐食」！幫大家多營養少負擔

琦郁帶你看看淡水的驚人改變！

琦郁帶你看看淡水的驚人改變！

還在覺得塞車不方便？跟著「琦郁房事悄悄話」走進淡水，這邊讓你跌破眼鏡！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

ETtoday夏日七逃企劃

ETtoday夏日七逃企劃

新聞雲APP會員優惠：暑假出遊省荷包！霜淇淋買一送一、送200元小人國餐飲兌換券

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面