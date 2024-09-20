9月底電價調漲？　卓榮泰：考量民生穩定不應再調漲、這是政院期待

▲行政院長卓榮泰。（圖／記者屠惠剛攝）



記者杜冠霖／台北報導

立法院今（20日）邀請行政院長卓榮泰施政報告並備質詢，對於藍委質詢時詢問，今年要撥補台電一千億，而九月底要再召開電價審議委員會，是否撥補千億就不調漲電價？經濟部長郭智輝回應，這是兩回事，一千億撥補是要改善台電財務狀況，至於是否漲電價，審議委員會會參考，應該是可以不漲。卓榮泰也表示，民生電價四月已經調整過一次，考量民生的穩定不應該再調漲，但還是要交給電價審議委員會，這是行政院的期待。

國民黨立委林思銘質詢時詢問，今年九月要再召開電價審議委員會討論調漲電價，但人民生活已經苦哈哈，台電已經對外表示，如果立院未通過一千億預算撥補，依據成本計算，電價仍需調漲12%，台電不檢討能源政策，若只是想靠政府撥補彌平虧損，會形成惡性循環。

經濟部長郭智輝表示，電價從今年開始會依法由電價審議委員會決定，電價漲幅完全由他們決定，台電經營狀況部份，過去產生虧損大部份是原物料價格上漲，俄烏戰爭導致進口材料漲很多，要補貼民生用，每年都要補貼一千多億，過去未反映在電價上，所以造成台電嚴重虧損。

林思銘追問，電價仍需調漲12%才能彌平虧損？郭智輝回應，這是兩件事，彌補的是要改善台電財務情形，跟電價無絕對關係，這次電價調整由審議委員會決定，但一千億撥補是要改善台電財務狀況，台電過去承擔很多補貼政策，財務狀況非常糟糕。

林思銘也追問，若撥補一千億，是否電價就不調漲？經濟部態度非常重要。郭智輝回應，審議委員會會參考，應該是可以不漲。

卓榮泰表示，電價重點在於維持民生穩定，反映成本也要照顧民生，今年提出一千億追加，委員轉述台電說「沒有這一千億絕對會漲電價」，這種說法絕對不對，今年的一千億可以用在穩定民生電價、讓他不漲，也可以讓台電財務比較健全，但電價審議委員會是獨立作業的審查結構。

林思銘繼續追問，因應民生需求，是否電價不調漲？卓榮泰表示，電價不只是民生在用，第一個條件是照顧人民，民生電價四月已經調整過一次，民生電價的部份，我認為考量民生的穩定，不應該再調漲，但還是要交給電價審議委員會，這是行政院的期待。

至於撥補到何時？卓榮泰後續也提到，希望兩年內讓台電財務健全，不用在負擔這麼多政策補貼，回復到目的事業主管機關，對於新開發的電源能夠穩定。經濟部長郭智輝也表示，這點經濟部有把握，預測明年材料成本不會再往上抓，應該就會達到委員說的不會再虧損。