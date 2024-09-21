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政治 政治焦點 國會直播 專題報導

轟綠面對台灣5缺問題如「腦死」　李彥秀怒轟：民進黨不可恥嗎？

▲國民黨文傳會主委李彥秀。（圖／國民黨提供）

▲國民黨文傳會主委李彥秀。（圖／國民黨提供）

記者崔至雲／台北報導

全國工業總會昨日發布「2024年工總白皮書」發表會，提出台灣目前主要面臨四項難題及六大挑戰，國民黨立委李彥秀表示，十年來，各個工商團體向政府提出建言，但是民進黨政府猶如腦死一般，五缺問題沒有一項解決，反而每一項都越來越惡化，從賴清德、卓榮泰、鄭麗君、到郭智輝，每天都把「2030以前不缺電」掛在嘴上，你們不覺得可恥嗎？

全國工業總會昨發布「二○二四年工總白皮書」發表會，提出台灣面臨四項難題及六大挑戰，工總理事長潘俊榮表示，「五缺中最缺人」台灣當前產業面臨嚴重缺工、缺人才問題，這些問題比缺水、缺電還更嚴重。李彥秀直言，台灣五缺問題早就不是新聞，工總從2015年白皮書就提到台灣「缺水、缺電、缺工、缺地、缺人才」的「五缺」問題。

李彥秀說，十年來總統、院長年年接見工總、商總、工商協進會等企業團體，工商團體更是耗費精力年年發表白皮書，向政府提出建言，但是民進黨政府猶如腦死一般，五缺問題沒有一項解決，反而每一項都越來越惡化，從十年前的「缺人才」，惡化為今天的工業、服務業全面「缺人」；從十年前的「缺電」，更惡化為「電價暴漲、北部缺電200億度、還不准設立大型數據中心」。

李彥秀批，從賴清德、卓榮泰、鄭麗君、到郭智輝，每天都把「2030以前不缺電」掛在嘴上，你們不覺得可恥嗎？台灣人民不覺得可悲嗎？難道2030年以後，就不干民進黨的事情嗎？

李彥秀問，有哪一家大型企業、跨國公司敢將大型投資，放在只敢保證五年內不缺電的國家？工總今年更加碼提醒「產業失衡」的問題，民進黨政府天天拿晶圓代工、AI大數據來說嘴、大內宣，連經發會「包容成長」組的召集人朱敬一與其他三位綠營經濟顧問，都痛批經發會成為「利益團體動員大會」，「台灣不能沒有台積電，更不能只有台積電」，高科技、傳產、服務業、農業均衡發展，台灣才不會成為「長短腳經濟」。

李彥秀再說，今天台灣的低薪問題、貧富差距問題、區域均衡發展問題，全部都是根源於產業發展的嚴重失衡。中央政府總支出從2017年的1.93兆，暴增到明年度的3.15兆，八年來成長1.63倍，但是過去八年完全執政，大權一把抓卻是「生雞卵無，放雞屎有」，民進黨政府最缺的就是「德」，作為執政黨的品德與道德。
 

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