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政治 政治焦點 國會直播 專題報導

《禁伐補償》未編列！批綠獨裁傲慢　李彥秀：退回總預算剛好而已

▲▼李彥秀 質詢 立法院審查覆議案卓榮泰備詢。（圖／記者屠惠剛攝）

▲李彥秀。（圖／記者屠惠剛攝）

記者崔至雲／台北報導

立法院新會期昨開議第一天，國民黨團與民眾黨團聯手退回明年度中央政府總預算案，引發民進黨陣營反彈。國民黨立委李彥秀今批，明年度中央政府總預算的編列「慘不忍睹」，且立院三讀通過的「原住民保留地禁伐補償條例」補償金竟然完全沒有編列，民進黨的獨裁傲慢、藐視民意、藐視國會，退回明年度中央政府總預算案也只是剛好而已。

李彥秀表示，民進黨的獨裁傲慢、藐視民意、藐視國會，退回明年度中央政府總預算案「剛好而已！」過去國會改革法案，民進黨立委不斷用「重付表決、記名表決」議事杯葛手段阻擋法案通過，昨天，在野黨將明年度中央政府總預算退回程序委員會，卻不見民進黨進行議事拖延杯葛，甚至連發言反對的都沒有，難道，民進黨政府的傲慢與獨裁，連執政黨的立委都看不下去了嗎？

李彥秀指出，明年度中央政府總預算，歲出部分歲出編列3兆1,325億元，年增2,806億元，成長率為9.8%，但是細看內容簡直「慘不忍睹」，中央政府水電費高達98億，比去年大增18億元，媒體文宣費也一口氣從9億元，暴增為14億元。

李彥秀轟，民進黨政府「吹冷氣、買媒體、大內宣」，花錢不手軟、浪費不腿軟、洗腦不心軟；但是關係到原住民與農民權益，並且經過立法院通過的「原住民保留地禁伐補償條例」補償金從每年3萬提高至6萬，以及公糧收購價格每公斤調升5元，總預算中卻完全沒有編列。

李彥秀再指，立法院三讀通過的「原住民保留地禁伐補償條例」，行政院的不提「覆議」，不提「釋憲」，不編「預算」，不公布施行NCC組織法，放任翁柏宗違法到立院備詢，根本就是囂張跋扈、目無法紀，帶頭違法，居然還大言不慚說「政府希望的照顧，不是一次性補貼，」根本就是對原住民族捅了一刀，還笑嘻嘻的說過兩天就好。

「老農在田裡揮汗如雨，大官在辦公室狂吹冷氣」、「原住民族禁伐保護環，行政院買媒體洗腦人民」，李彥秀轟，這不是藐視國會，什麼才是藐視國會，這不是欺壓人民，什麼才是欺壓人民。賴清德強硬獨裁風格不變，執政沒有方向，態度卻是鐵板一塊，不斷用衝突、對抗、抹黑累積個人政治籌碼，最後還是苦了台灣老百姓，撕裂台灣社會的團結。

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