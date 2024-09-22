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台灣兵力人數不足！創6年新低　前軍方官員：把金馬兵員移回本島

▲▼針對一年期義務役入伍訓練成果，陸軍20日實施「入伍訓練期末鑑測」。（圖／軍聞社）

▲台灣的兵力人數創6年來新低。（資料照／軍聞社）

記者陶本和／台北報導

立法院預算中心近日針對明年度總預算最新評估報告，揭露國軍現役部隊編現比低於八成，志願役人數創下2018年以來新低。對此，前國防部視察盧德允22日表示，「這是很嚴重的問題！」他舉立委的提議，將金門、馬祖作為緩衝區或特別區，降低金馬的軍事功能，把金馬兵員幾千人移回本島，充實本島部隊。

根據立法院預算中心的最新報告，國軍志願役人數，在2021年達到高峰之後，連續兩年都驟減，且都減少4700多人；截至今年6月，總體人數已經降低至15萬2885人，創下2018年以來的新低。

「這是很嚴重問題！」盧德允表示，尤其第一線戰鬥部隊缺人狀況嚴重，制空、制海跟反登陸方面都有這現象，呈現國軍戰力大打折扣。他說，中共武力冒進或灰色地帶作戰，中共以戰備警巡方式擾台，我方應對可能出現捉襟見肘現象，要不是立法院公布大家都還蒙在鼓裡。

在戰鬥部隊方面，盧德允表示，這些官兵都有戰鬥加給的，也就是薪水比較高，第一線作戰部隊的任務跟訓練強度都比較高，竟然編現比不到80%，這是很嚴重問題。

盧德允舉例，像是陸軍外島部隊，而本島旅，機械化步兵、砲兵、裝甲騎兵、戰車 反裝甲；海軍陸戰隊的步兵營、戰車營、守備部隊、運輸部隊；海軍艦艇艦艇兵、海風大隊；還有空軍防空部隊，甚至居然連負責中樞衛戍的憲兵部隊202指揮部，都可以有編現比低落狀況。

盧德允表示，就有人提出質疑，買了這麼多武器誰來操作？還有一個嚴重事情就是空軍飛行員不夠，最近有新聞說，為了防止飛行員被民航業挖角，提供繼續服役的獎金，但合約今年開始到期，有20位不續約要離開。

盧德允指出，軍方說有補充到60位飛行員。他直呼，「拜託！補充這60位還要接受不同級別、冗長訓練，才能成為合格飛行員升空作戰，這跟離開的20位飛行員，資深的、有作戰經驗的，怎能相提並論呢？」

在防空飛彈部隊方面，盧德允表示，防空作戰的重要憑藉，人員不足代表排班困難，有人要值更久勤務，會有勞累或精神不濟，執行任務的效能會有影響。

在地面部隊的作戰單位，盧德允表示，缺員嚴重代表戰力會有問題，有人打的算盤是，真正打到陸地可能性不高，嚴重性不比制空、制海。不過，他認為，從完整健全角度看，不可以放著地面部隊編現比過低不管，戰力不足情況是持續存在的。

盧德允指出，馬祖現在軍事價值已經降低，就有立委提議，將金門、馬祖作為緩衝區或特別區，降低金馬軍事功能，把金馬兵員幾千人移回本島，充實本島部隊，這應該是務實作法。

盧德允說，部隊人數少編現比低，縱使有一些年輕人願意投身軍旅，但有更多人考慮到危險性，在合約期滿後離開部隊。他說，未來在薪資結構上，是不是可以增加，讓更多人進來；不過，他也提出另一個問題，就是預算有排擠效應，台灣對美軍購增加，軍費高峰期這幾年會發生，薪水跟加給就會被迫減少，甚至作業維持費用也被迫減少，「人員薪水沒有增加，人數降低，裝備維護費用減少，持續大買特買這是合理的嗎？」

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