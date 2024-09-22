黃珊珊停權訪美「亂了」？江和樹：幾個月前就確定　不需見縫插針

▲民眾黨中央委員江和樹。（資料圖／記者黃克翔攝）

記者袁茵／台北報導

民眾黨主席柯文哲因京華城容積率案被羈押禁見，原訂訪美參加美台國防工業會議的行程被迫取消，但民眾黨國際部與立委黃珊珊仍按原定計劃前往，使媒體人黃暐瀚批評「民眾黨亂了」。對此，民眾黨中央委員江和樹說明，這是好幾個月前就定下來的行程，當時就是柯文哲與黃珊珊一起訪美，沒有什麼亂掉了。

針對黃暐瀚質疑黃珊珊被停權，卻代表柯文哲訪美，身份不只奇怪，也會讓外界認為「民眾黨亂了」？江和樹22日透過影片說明，儘管黃暐瀚是他的好友，但還是要說一聲「抱歉」，「因為要去訪美的行程，是好幾個月前就定下來了，當時就有柯文哲跟黃珊珊一起訪美，一起跟美國交流」。

江和樹提及，因為柯文哲現在被司法扣住，沒有辦法去美國，當然就是由黃珊珊代表出席，「不要忘記，黃珊珊目前還是民眾黨立委，這沒有錯，沒有什麼叫『亂掉了』，更何況在這時間點並不需要見縫插針。」民眾黨在關鍵時刻是團結且口徑一致，沒有分心上的問題，且黨中央由組織小組統籌，請大家不用擔心，「我們會認真過每一天」。

另外，關於名嘴吳靜怡透露黃珊珊訪美，黨內有不滿聲浪？江和樹反問「誰不滿？我們都支持啊！你有聽到誰不滿嗎？」並強調黃珊珊訪美是一定沒問題的，柯文哲與黃珊珊一起訪美是在好幾個月前定下來的，「我們黨內沒聲音，我要問你在哪聽到？你聽誰在說？可以跟我說嗎？」