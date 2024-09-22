黃珊珊遭停權還能「代柯訪美」　 黃暐瀚直言：民眾黨真的亂了

▲民眾黨立委黃珊珊。（圖／記者周宸亘攝）

記者郭運興／台北報導

民眾黨主席柯文哲深陷京華城案遭羈押禁見，立委黃珊珊先是召開記者會稱柯市府並無圖利，接著又代替柯文哲訪美，出席「2024美台國防工業會議」，遭到外界議論。對此，媒體人黃暐瀚21日表示，黃珊珊現在到底有沒有停權？明明黨內許多人可以代替，卻找一位停權黨員，外界檢視都會認為「民眾黨現在真的是亂了」，沒有一個政黨被停權黨員，還可以執行重要黨務，這令人覺得奇怪。

黃暐瀚於節目《少康戰情室》表示，黃珊珊此時訪美不只奇怪，更讓他質疑「現在到底有沒有停權」，有停權還能代表黨中央出國？民眾黨內明明還有其他人能夠訪美，例如國際部主任林子宇、發言人李有宜、秘書長周榆修，怎麼會主席無法訪美，找一位被停權的黨員代替？

黃暐瀚直言，訪美是黨務，如果不是黨務就不會有人質疑黃珊珊，當然這都是民眾黨自己的決定，外界檢視都會認為「民眾黨現在真的是亂了」。

黃暐瀚認為，如果當時政治獻金爭議，民眾黨不認為黃珊珊擔任競總幹事，這個工作不至於停權，就不該給這個處分，給了處分又讓黃珊珊當立委，還能召開記者會聲稱「代表主席出國」，沒有一個政黨被停權的黨員，還可以執行這麼重要的黨務，這是令人覺得奇怪的第一點。

另外，黃暐瀚說，黃珊珊是前台北市副市長，對於市政的嫻熟一定比社會大眾更多，但黃是這兩天所提出的容積率比較，指稱東方文華420％變445％，多了25％；可是京華城更是從560％變840％，是整體容積率560％上限的25％，拿這兩例子比較，大家當然覺得奇怪。

黃暐瀚再說，而且黃珊珊現在提出的容積率法規，也與事實不符，一旦被檢視，就會遭到外界質疑「難道你不懂嗎」。

▼媒體人黃暐瀚。（圖／記者李毓康攝）