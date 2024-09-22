台大醫憶「疫情時的柯文哲」　第一代小草嘆：真心換絕情

▲柯文哲遭羈押禁見已兩周多。（圖／記者李毓康攝）



記者陳俊宏／綜合報導

民眾黨主席柯文哲捲入京華城弊案遭羈押禁見，民眾黨立法院黨團主任陳智菡發文感嘆，「疫情期間，你多努力想守護這裡，如今這個世界，對你卻只剩污衊…如果大家還記得柯P在疫情期間做了什麼，可以幫我們貼在留言嗎？」對此，台大婦產科醫師施景中分享柯在當時的作為，也讓「第一代小草」的教授感嘆「真心換絕情」。

施景中21日在臉書說，當時疫情，指揮中心買的和國外捐贈的BNT疫苗，是青少年施打的唯一選擇，但一直有流言說打BNT會引起嚴重的心肌炎，讓許多父母卻步，結果疫苗來了卻沒什麼人敢打。

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施景中表示，當時台大和北區心臟科的一群教授，為了給學童父母安心，也幫政府解套，提出一個方案，讓學童在施打前和施打後3天，各做一次心電圖，如果真的出現心肌炎變化，可以立即召回學童，早期介入以避免不良後遺症；如果檢查了許多學童，結果根本沒發現出現心肌炎，那等於幫政府解套，可以讓後面有更多的人施打。

施景中指出，雖然是福國利民的事，但這不是教授們想做就可以做得到，於是這群教授聯絡時任台北市長的柯文哲，除了希望支持，也希望可以爭取到一些經費補助。

施景中回憶，結果柯文哲和這一群醫學院的教授碰面，許多都是台大的老同事，他一開始就潑了這群教授一頭冷水說，「那是你們自己要做的研究，關我什麼事？」

施景中說，其實這些教授們是為了台灣下一代著想，已經義務幫忙不支薪，但總不能叫幫忙的工讀生免費做功德，還有考慮許多雲端傳輸、耗材等等。

施景中表示，最後是台大陳益祥教授靠著自己的人面，募到180萬元，另外兒童心臟病基金會出了50萬元，辛苦工作兩周，密集做5000多名學童，看了1萬多張EKG，證實打BNT發生心肌炎機會極低，即使發生也不嚴重；這群受檢學童不只得到最好的保護，還鼓舞了其他小孩接受疫苗施打。

施景中指出，當時陳益祥教授其實有談好更多的人願意捐錢幫忙，但這些捐款者聽說教授們是幫台北市政府的忙，做好的credit，最後都會歸給柯文哲，連忙把錢都抽回來了。

施景中寫道，「這位教授感嘆，當時柯P選市長，他捐了5萬，另一個教授捐了10多萬，數字或許不是很大，結果真心換絕情（他們應該是第一代的小草）。這些錢是應該要花，但市府不願意出錢，卻花更多錢在共機持續繞台狀況下，辦雙城論壇。教授講得很嘔，也很灰心。以我來看，這是真正醫者和政治人物的差別。」