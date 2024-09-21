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民調也紅通通！媒體人嘆民眾黨「菡化」3現象：兵敗如山倒的原因

▲▼民眾黨立委開會後 陳智菡 聯訪。（圖／記者屠惠剛攝）

▲民眾黨立法院黨團主任陳智菡。（圖／記者屠惠剛攝）

記者閔文昱／綜合報導

民眾黨立法院黨團主任陳智菡昨（20日）發文抱怨洲美大橋完全塞住，結果錯把捷運紅線當成路況，引發熱議。對此，資深媒體人羅友志認為，這是陳智菡第N次在公眾媒體上宣傳錯誤訊息，也顯示出如今民眾黨的「菡化」現象，包含不求證、不專業賣弄、不用策略用暴力等問題，「才是民眾黨民調兵敗如山倒的原因」。

羅友志今（21日）在臉書發文表示，他過去在總統大選前因為幫柯文哲說了很多話，結交了很多小草朋友，其中包括許多知識青年、中小企業主、公務員和媽媽們，但如今跟這些人聚會時，經常聽到他們避之唯恐不及、一臉尷尬撇清，「太離譜了，不要提我是小草這一段啦！」

羅友志指出，這些人都因為民眾黨對帳務、法條的濫用和胡說八道的行為感到反感，因為對於專業人士來說，利用這些專業還操弄傷害，就是一種諷刺，而如今整個民眾黨「菡化」，不求證、不專業賣弄、不用策略用暴力，早就侵蝕5年以上了。

羅友志強調，此情況已擴展到小草到處留言公眾人物的臉書，即使被群眾訕笑，仍義正嚴辭，因此他也呼籲公眾人物，尤其是政黨領袖，應該停止愚化群眾，提升群眾素質，「自己不努力充實自己，半調子就敢出門，站在舞台上說著、做著最錯誤的示範？」最後他更重話直言，「想支持的，恥之與其為伍。還不懂？」

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