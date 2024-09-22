引用歌詞被綠酸英文「國中生都懂」　陳智菡：動力火車被政治髒水波及

▲陳智菡引用「動力火車」的歌詞，結果被綠營批評文法不對。（圖／翻攝自Facebook／陳智菡）

記者袁茵／台北報導

民眾黨主席柯文哲因京華城容積率案被羈押禁見，立院民眾黨團主任陳智菡21日引用歌唱團體「動力火車」歌曲《莫忘初衷》歌詞，認為這個世界對柯文哲只剩污衊，卻遭民進黨台中市議員周永鴻批評文法。對此，陳智菡22日表示，引用演唱團體歌詞竟也能遭遇流彈四射，對於該團體被無腦政治髒水波及，真心感到抱歉。

陳智菡21日於臉書引用「動力火車」歌曲《莫忘初衷》歌詞，放上柯文哲照片，表示「你多努力想守護這裡，如今這個世界，對你卻只剩污衊」、「如果大家還記得柯P在疫情期間做了什麼，可以幫我們貼在留言嗎？我記得我們每天和他從早開會、到處找病房、想防疫對策，現在卻變成整天只想著圖利京華城、北士科⋯凡做過，會留下痕跡的不是嗎」。

由於陳智菡引用的歌詞提到「you never alone」，民進黨台中市議員周永鴻21日下午於臉書發文批評，「這英文程度⋯應該是國中生都要懂得吧每月領廿萬耶⋯」引發網友熱議。

對此，陳智菡22日於臉書回應，昨天因為心有所感，引用了最愛的演唱團體的經典歌曲歌詞，沒想到幫自己和夥伴們打氣勵志一下，也能遭遇流彈四射，連周永鴻也加入散播謠言行列，這世界仇恨砲彈太多。

陳智菡指出，針對周永鴻等人攻擊，在那邊爭論歌詞裡少了一個are或be的，「我只能說俗氣，我從來不知道在音樂創作中，還講工整的文法？ 」詞曲創作是藝術，不是一板一眼的考試填空，歌詞講究意境、情境，也講與音韻的配合，歌詞是一種文化與價值觀的輸出，而非國中英語第1、2、3課課文，有時為了演唱的流暢度會捨棄掉其他，就好像許多標題一樣，「否則民進黨最愛喊的Taiwan can help怎麼來的？周永鴻英文老師要不要給解釋一下？」

陳智菡提及，「對於喜愛的演唱團體遭到無辜波及，我真心感到抱歉。」一開始就有意識不要在本文裡附上團名或強調作詞作曲者，只把這首歌曲的MV放在留言處和大家分享，但還是讓歌手與詞曲創作者被無腦政治髒水波及，愈想愈覺得愧疚。