拿陳智菡為例！轟民眾黨戰狼當道　游淑慧：高薪高位唾手可得

▲民眾黨立法院黨團主任陳智菡。（圖／記者李毓康攝）

記者郭運興／台北報導

民眾黨立法院黨團主任陳智菡20日抱怨交通問題，竟錯把捷運紅線當成路況圖，加上過往言論，被外界稱為「戰狼小姐姐」的她，再次引起熱議。對此，國民黨台北市議員游淑慧今（22日）表示，為什麼民眾黨戰狼當道？因為罵人容易，有人信就好，陳智菡近期案例，一時失誤沒什麼，但這麼明顯可笑的錯，還是一堆留言安慰，甚至跟著批評，對民眾黨來說「只要2成影響力就能呼風喚雨」，戰狼成了功臣，高薪高位都能唾手可得，所以工作就是「全力蠱惑」。

游淑慧於臉書表示，民眾黨真正可怕的不是戰狼，而是盲從，為什麼民眾黨會戰狼當道？因為罵人容易、真實不論，有人信就好。

游淑慧指出，拿陳智菡近期「捷運紅線變塞車」的案例來說，本來一時的失誤沒什麼，她也常錯字更正。但為什麼這麼明顯可笑的錯，發文超過10小時，都沒發現、沒改圖呢？因為即便這麼明顯的錯，下方還是一堆留言安慰陳智菡「上班辛苦了，甚至跟著批評交通」。

游淑慧認為，「這就是迷信與洗腦和盲從」，就像黃珊珊解釋京華城容積率，隨便拿個法規25條，盲粉就高喊京華城容積合法，這是最可怕的情景，事實已不重要。

游淑慧說，認識她的人都知道，自己不畏懼辯論說理，從政短短六年，被白綠都出征過，早就習慣了。但她始終認為，起碼檯面上的政治人物，講話要稍微有論述能力，一味胡攪蠻纏，只是在秀下限和愚民。

游淑慧再說，前幾日民眾黨還有位議員居然罵她「每次只會拿個公文就出來講東講西」，要不然呢？有憑有據有所本，不好嗎？她從不用做夢這招，公文證據民眾黨也有，他們不秀自己發言的「所本」，卻罵別人有所本，真是奇怪的雙標。

游淑慧透露，她就是2019年柯文哲批評五大案次要受害人之一，當時，柯文哲和民進黨一起連手操弄五大案，所有網軍、歪理愚民都用不講理、不辯實的手段，而現在民眾黨戰狼系統，還是來自於這套，完全是系出同源、更勝一籌。

最後，游淑慧強調，對民眾黨戰狼系統來說，算盤是這樣打的「台灣只要10個人，有2個人相信，民眾黨就可以有2成影響力，而2成影響力在台灣就能呼風喚雨，干擾司法行政調查，就像今天」，而戰狼就成了功臣，黨內高薪高位都能唾手可得，所以他們的工作就是「全力蠱惑這2個人」。

▼國民黨台北市議員游淑慧。（圖／記者陳家豪攝）