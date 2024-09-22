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全副武裝！以軍突襲《半島電視台》分社畫面曝光　下令關閉45天

記者詹雅婷／綜合報導

以色列多名全副武裝、蒙面軍人22日凌晨突襲半島電視台在巴勒斯坦約旦河西岸雷馬拉（Ramallah）辦公室，宣稱法院已下令關閉半島電視台45天，要求所有工作人員立刻離開。現場過程全被電視台直播鏡頭拍攝下來，引發關注。

半島電視台、CNN等報導，以色列士兵凌晨進入辦公室時，半島電視台分部主任歐馬利（Walid al-Omari）與工作人員都在現場。依據直播畫面，一名士兵通知媒體歐馬利關於半島電視台辦公室關閉45天的消息，「我要求你們現在就把所有攝影機拿走，離開辦公室」。

歐馬利在新聞直播鏡頭前把這項通知內容宣讀出來，但以色列軍方並未給出關閉新聞媒體辦公室的理由。在半島電視台工作人員離開辦公室之後，直播畫面拍到，歐馬利與其他員工就站在街道上，記者稱士兵已占領辦公室，沒收相關素材。不久之後，以色列接近歐馬利，現場直播畫面中斷。歐馬利稱，士兵拿走團隊正在使用的攝影機與其他設備。

今年5月，以色列政府禁止半島電視台在以色列境內作業，關閉其在耶路撒冷辦公室並沒收相關設備，理由為威脅國家安全，禁令起初期限為45天，但後來延長至今，半島電視台記者到現在仍無法在以色列境內播報。

▲▼ 半島電視台（Al Jazeera）在巴勒斯坦約旦河西岸雷馬拉辦公室。（圖／達志影像／美聯社）

▲圖為半島電視台在巴勒斯坦約旦河西岸雷馬拉辦公室。（圖／達志影像／美聯社）

與此同時，半島電視台在約旦河西岸雷馬拉的辦公室已經營運數十年，在耶路撒冷辦公室被下令關閉之後，雷馬拉辦公室對半島電視台來說變得更加重要，但雷馬拉辦公室現在也成為以色列突襲封鎖的目標。

半島電視台記者尼達易普拉欣（Nida Ibrahim）透露，以色列政府的行動並不令人意外。歐馬利則說，以此種方式鎖定媒體記者，是在抹殺真相，阻止人民得知真相。

半島電視台指出，以軍22日凌晨的突襲行動也顯露出以色列對約旦河西岸的嚴格控制，包括隸屬於巴勒斯坦權力機構管轄的雷馬拉等地區。

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