全副武裝！以軍突襲《半島電視台》分社畫面曝光　下令關閉45天

Israeli occupation forces storm into AlJazeera bureau in Ramallah with military order to close it for 45 days pic.twitter.com/Vs4DuKNUbJ

記者詹雅婷/綜合報導

以色列多名全副武裝、蒙面軍人22日凌晨突襲半島電視台在巴勒斯坦約旦河西岸雷馬拉(Ramallah)辦公室,宣稱法院已下令關閉半島電視台45天,要求所有工作人員立刻離開。現場過程全被電視台直播鏡頭拍攝下來,引發關注。

半島電視台、CNN等報導,以色列士兵凌晨進入辦公室時,半島電視台分部主任歐馬利(Walid al-Omari)與工作人員都在現場。依據直播畫面,一名士兵通知媒體歐馬利關於半島電視台辦公室關閉45天的消息,「我要求你們現在就把所有攝影機拿走,離開辦公室」。

BREAKING:



The Israeli military is raiding downtown Ramallah, broke into Al-Jazeera offices and ordered its closure for 45 days by military order.



This is around 3:20 a.m. local. pic.twitter.com/0xbn2HrwFK