以黎邊境砲火猛烈　貝魯特空襲增至37死

▲以色列空襲貝魯特。（圖／路透社）



文／中央社

以色列今向黎巴嫩南部發動猛烈攻勢，引發外界對「全面戰爭」的擔憂。以色列20日鎖定黎國首都貝魯特1棟建築物內正在開會的真主黨軍事領袖發動空襲，死亡人數今天增至37人。

根據黎巴嫩衛生部，在20日的貝魯特（Beirut）南部遇襲現場，重型機具仍在斷垣殘壁下持續工作，死亡人數從今天稍早通報的31人增至37人，其中包括3名兒童與7名婦女。

法新社的畫面顯示，今天哀悼者聚集在黎巴嫩首都，為被殺的真主黨（Hezbollah）作戰指揮官阿基爾（Ibrahim Aqil）等3名重要成員舉行葬禮。

黎國總理米卡提（Najib Mikati）譴責以軍的「駭人大屠殺」，並宣布「鑒於與以色列侵略相關的事態發展」，他已取消前往紐約出席年度聯合國大會的行程。

德國外交部表示，目前「迫切需要」緩和緊張局勢，因為加薩走廊的以哈戰爭可能席捲黎巴嫩。

聯合國也對「升級加劇」表示擔憂，並呼籲各方保持「最大程度的克制」。

法新社報導，以色列今天對黎巴嫩南部大片地區發動猛烈攻擊，包括納巴蒂葉（Nabatiyeh）部分地區和較北的傑津（Jezzine）。

以軍透過聲明稱，其戰機「擊中數千個」位於黎國南部的火箭發射器，以及「大約180個」未明說的目標。

伊朗支持的真主黨則稱，他們用火箭彈攻擊了以國北部和被吞併的戈蘭高地（Golan Heights）至少7個軍事陣地。