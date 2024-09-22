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美發布最高級旅遊警示　敦促公民「離開黎巴嫩」

▲▼ 黎巴嫩境內Jabal al-Rihan冒出陣陣煙霧。（圖／路透）

▲黎巴嫩境內Jabal al-Rihan冒出陣陣煙霧。（圖／路透）

記者詹雅婷／綜合報導

以色列與黎巴嫩之間的衝突持續發生，美國國務院21日發布最新旅遊警示，敦促在黎巴嫩境內的美國人在仍可搭乘商業航班時，離開黎巴嫩。

▲▼ 美國國務院21日發布最新旅遊警示。（圖／翻攝自美國國務院）

▲ 美國國務院21日發布最新旅遊警示。（圖／翻攝自美國國務院）

CNN、法新社報導，國務院發布的是最高級別的第4級「請勿前往」（Do Not Travel），這份警示提到，現階段仍有商業航班可供搭乘，但運量已經減少，若安全情勢惡化，屆時可能沒有商業航班可供搭乘，美國大使館可能無法為選擇留下的美國公民提供協助。

國務院指出，若仍選擇留在黎巴嫩境內，請做好就地避難的準備，以防止情況進一步惡化，美國大使館強烈鼓勵黎巴嫩南部、敘利亞邊境附近與難民定居點的美國公民，立即離開這些地區，「由於犯罪、恐怖主義、內亂、綁架、未爆彈、武裝衝突風險，請勿前往黎巴嫩，部分區域風險有所增加，特別是在邊境附近區域」。

美國國務院指出，對於突發性暴力武裝衝突，黎巴嫩政府無法保證美國公民的安全。美國公民應該避免參加示威活動，若在任何大型集會或抗議示威現場附近，應該謹慎行事。

自去年10月8日以來，以色列與真主黨之間就出現跨境交火，到了今年9月17日至18日，黎巴嫩境內多地發生通訊設備爆炸事件，包括首都貝魯特，造成數十人死亡、數千人受傷，9月20日貝魯特南部郊區也遭攻擊。

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關鍵字：

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