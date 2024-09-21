以軍約旦河西岸狙斃4人！將遺體「從屋頂拋落地面」　白宮怒了

▲以軍攻擊約旦河西岸後，被拍到將4名巴勒斯坦人的遺體從屋頂拋到地上。（圖／達志影像／美聯社）

記者葉睿涵／編譯

以色列軍方近日在約旦河西岸發動攻擊時，被拍到有士兵將多名巴勒斯坦人的遺體推下屋頂，引發國際譴責。事後，巴勒斯坦方將以軍的行為形容為「殘暴罪行」，以色列國防軍如今也將對此事展開內部調查。

據BBC報導，以色列軍隊19日襲擊約旦河西岸的奎巴提亞（ Qabatiya）時，包圍了一棟建築。隨後，屋內的4名巴勒斯坦人試圖從天台逃走，不料卻慘遭狙擊手射殺。現場影片顯示，以色列的士兵在戰鬥結束後進入建築，從天台將至少4具巴勒斯坦人的遺體從屋頂拋落地面，而這些遺體隨後被附近的一輛以色列軍用推土機運走。

相關畫面在網上曝光後，瞬間激發了外界強烈的憤怒情緒。以色列國防軍隨後發布聲明指出，這是一件「非常嚴重的事件」，也不符合軍方的價值觀及對士兵的期望，。目前，以軍已著手對此案展開調查。

當地官員也表示，至少有7名巴勒斯坦人在這起襲擊中被打死。以色列國防軍也承認，這4名巴勒斯坦人中有一名死者是奎巴提亞當地的激進分子扎卡內（Shadi Zakarneh），他據稱曾多次負責針對以色列的襲擊。然而，巴勒斯坦方面譴責這一行為，認為這是以色列軍隊的殘暴行徑，並強調這是對屍體的不尊重行為，違反了國際法。

與此同時，美國白宮指出，這起事件令人深感不安，施壓以色列對此展開調查。當地居民也譴責以軍帶走死者後，遺體就不知去向，令死者家屬無法舉行葬禮。