黎巴嫩爆炸空襲82死反擊了　數十枚火箭彈攻擊「以軍基地」

▲黎巴嫩遭以色列攻擊起火冒煙。（圖／路透）

記者詹雅婷／綜合報導

以色列20日鎖定黎巴嫩真主黨軍事領袖發動空襲之後，21日連續第2天對黎巴嫩發動大規模襲擊，黎巴嫩國家通訊社（NNA）指出，以色列在短短1小時之內對黎巴嫩發動111次猛烈空襲。黎巴嫩衛生部長阿比亞德21日透露，以色列空襲加上通訊設備爆炸事件奪走至少82條人命；在此之際，黎巴嫩也對以色列空軍基地發動數十枚火箭彈攻擊。

CNN、衛報等報導，以色列21日派出軍機對黎巴嫩發動猛烈攻擊行動，在下午1時30分至2時30分之間空襲達111次，目標包括南部的納巴蒂葉（Nabatieh）、伊克利姆圖法（Iqlim al-Tuffah）、西貝卡（Western Bekaa）。

以色列國防軍21日表示，在發現真主黨準備攻擊以色列之後，以軍連續第2天對黎巴嫩南部進行大規模攻擊，「數十架以色列空軍飛機正在襲擊恐怖分子以及火箭發射器，以消除對以色列平民的威脅。」已知相關攻擊行動導致至少2名真主黨高階指揮官與10多名組織成員身亡。

黎巴嫩衛生部長阿比亞德（Firass Abiad）21日向半島電視台透露，在過去這短短幾天內，以色列的空襲行動加上通訊設備爆炸事件，造成黎巴嫩至少82人死亡，其中38人命喪20日針對真主黨成員的空襲，另外總計約有2950人因呼叫器（俗稱BB Call）爆炸受傷，777人仍在住院，152人情況危急，許多傷者部分或完全失明，絕大多數都是平民。

在此之際，真主黨也展開報復反制，發動自加薩戰爭開打以來對以色列最深入的攻擊，22日凌晨在社群平台Telegram上表示，鎖定以色列城市海法附近的拉馬特大衛空軍基地（Ramat David Airbase）發射數十枚火箭彈，此地距離以黎邊境約50公里。