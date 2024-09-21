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國家防災日登場！新北防災公園提高救災能量

▲新北防災公園提高救災能量。（圖／新北市景觀處提供）

▲新北市中和區壽德公園內設之滯洪池，兼具遊戲功能可供孩童遊玩。（圖／新北市景觀處提供，下同）

記者郭世賢／新北報導

國家防災日登場，新北市提供民眾安全避難之重要據點，於民眾住所附近熟悉的路線與位置地點規劃防災公園，防災公園平時仍為一般公園供民眾休憩使用，在大規模天災發生後，經所轄區公所進駐開設防災公園功能場站轉換成提供受災民眾臨時安置收容。

新北市景觀處表示，為強化新北市防災公園開設收容效能，各行政區防災公園除了提供民眾平時休憩外，亦兼具附近民眾震災時之臨時安全收容場所，例如新店區的新店十四張歷史公園位處於新店溪與大坪林圳交界，公園規劃保留傳統農村歷史建築為主題，保存多座古廟與古厝，設計豐富多樣的遊憩場域還有夏季限定的水圳遊戲區，歡迎大小朋友一起同樂。

▲新北防災公園提高救災能量。（圖／新北市景觀處提供）

▲新北市林口區東湖公園內設有滯洪池並打造具有遊戲功能。

同時為了於在災時提供災民眾基本生活所需，公園內規劃各式機能型防災設施，如「維生儲水槽」平時供園區用水使用，災時則遮斷外來自來水進水以避免污染槽內水質，可做為飲用及盥洗水源，另避免大規模地震發生時導致停電，園內斷電時將自動開啟緊急用電啟動發電機，確保區內各項設備電力不中斷。

景觀處說，特色共融遊戲場內供民眾盥洗「淋浴區」平時為水圳遊戲區，災時則透過連接移動式熱水器、衛浴帳等工具，讓民眾能安心舒適盥洗；「座椅式爐灶」取下座椅即可轉換為炊事用爐灶，透過各式機能型設施提供災民基本生活所需，防災公園肩負多項任務，在災難來臨時即可變身成多功能的避難收容場所。

▲新北防災公園提高救災能量。（圖／新北市景觀處提供）

▲新北市林口區宗北公園將原有的濕式滯洪池改善為生態觀察池。

為避免強降雨造成周邊地勢較低的地區淹水及土石流等災情，新北市政府也設置多座兼具滯洪功能的防災公園，例如林口區的宗北公園，規劃時考量安全與景觀性，結合原有地形設置一組波浪攀爬設施及無障礙坡道，並將原有的濕式滯洪池改善為生態觀察池，立功公園、井泉公園、立言公園、一品公園、翰林公園、東湖公園、三重區的洛陽公園及中和區的壽德公園等，同時配合滯洪池地形設置各種不同的特色遊具，讓公園結合防洪防災及休憩的功能。

景觀處表示，新北市政府景觀處全區設置共25個防災公園，防災公園符合震災時緊急避難需求，為提升區公所人員實際面臨災害反應能力及效率，新北市將防災公園業務相關局處逐步納入防災公園體系，舉辦防災演練預作防範，並輔以平日演練及推廣建立民眾防災觀念，模擬大規模地震災害突發性，使民眾在災時於第一時間能至安全處所自主避難。

各區公所加強確認各環節運作順暢，同時提升面臨災難時的應變能力，及時因應並盡速完成災害復原工作，有效保障民眾生命財產安全。另提醒民眾平時就應做好防災準備，如準備好緊急避難包，與家人事先約定集合地點，並確認熟悉住附近的避難收容處所路線與位置，降低災難所造成的損害，以備不時之需。

▲新北防災公園提高救災能量。（圖／新北市景觀處提供）

▲新北市新店區十四張公園設計豐富多樣遊憩場域。

▲新北防災公園提高救災能量。（圖／新北市景觀處提供）

▲新北市新店區十四張公園「座椅式爐灶」取下座椅即可轉換為炊事用爐灶。

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