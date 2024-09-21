前果粉曝退坑iPhone原因「是計算機」！怒曬2答案：誰懂啊

▲示意圖，與本文無關。（圖／記者鄺郁庭攝）

記者鄺郁庭／綜合報導

蘋果iPhone 16系列20日起開賣，許多果粉迫不及待換新機，甚至連夜排隊搶頭香，但也有一群人堅決不用iPhone。就有網友貼出截圖，稱「計算機」是他不用iPhone的原因之一。當中列出兩個算式，直呼iPhone的答案「誰懂啊！」引發眾人討論。

原PO在論壇「Mobile01」貼文，PO出iPhone計算機的截圖，第一張的算式是「1÷0」，iPhone給出的答案是「除以零」，但他就直呼「1/0無意義就無意義，就偏要寫『除以零』，誰懂啊！」第二張則是「√(-1)」，iPhone顯示「不是數字」，令原PO也搖頭「根號-1虛數就虛數，就偏要寫『不是數字』，誰懂啊！」

不過，看到貼文後，許多人不禁傻眼，「這就有點為賦新詞強說愁了啊」、「除了這個…還有其他原因嗎？」「不知樓主經歷過什麼才會變成這樣」、「因為計算機而放棄iPhone，第一次聽到」、「安卓表示：1、無法以0除數。2、無法顯示未定義結果。」

還有網友解釋，「那是英文沒翻譯好，沒有用上數學專有名詞。它是想說 An imaginary number is not a real number，但它把字面直譯了。」

有人則發現，原PO過去拿過iPhone 12，紛紛笑呼打臉。但原PO就在留言處現身，提到「iTunes」也是他不再用iPhone的原因之一，「iTunes使用大多數人都難以理解的同步功能，不知道是哪個設備同步哪個設備常會令人搞混，有一次同步過後讓我的照片全都不見，從此我就恨死了蘋果。」