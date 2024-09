前果粉曝退坑iPhone原因「是計算機」！怒曬2答案：誰懂啊

▲示意圖,與本文無關。(圖/記者鄺郁庭攝)

記者鄺郁庭/綜合報導

蘋果iPhone 16系列20日起開賣,許多果粉迫不及待換新機,甚至連夜排隊搶頭香,但也有一群人堅決不用iPhone。就有網友貼出截圖,稱「計算機」是他不用iPhone的原因之一。當中列出兩個算式,直呼iPhone的答案「誰懂啊!」引發眾人討論。

原PO在論壇「Mobile01」貼文,PO出iPhone計算機的截圖,第一張的算式是「1÷0」,iPhone給出的答案是「除以零」,但他就直呼「1/0無意義就無意義,就偏要寫『除以零』,誰懂啊!」第二張則是「√(-1)」,iPhone顯示「不是數字」,令原PO也搖頭「根號-1虛數就虛數,就偏要寫『不是數字』,誰懂啊!」

不過,看到貼文後,許多人不禁傻眼,「這就有點為賦新詞強說愁了啊」、「除了這個…還有其他原因嗎?」「不知樓主經歷過什麼才會變成這樣」、「因為計算機而放棄iPhone,第一次聽到」、「安卓表示:1、無法以0除數。2、無法顯示未定義結果。」

還有網友解釋,「那是英文沒翻譯好,沒有用上數學專有名詞。它是想說 An imaginary number is not a real number,但它把字面直譯了。」

有人則發現,原PO過去拿過iPhone 12,紛紛笑呼打臉。但原PO就在留言處現身,提到「iTunes」也是他不再用iPhone的原因之一,「iTunes使用大多數人都難以理解的同步功能,不知道是哪個設備同步哪個設備常會令人搞混,有一次同步過後讓我的照片全都不見,從此我就恨死了蘋果。」