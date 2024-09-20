約會驚見「妹子不是拿iPhone」喊貴　他讚：必娶女人！全場吵翻

▲iPhone 16正式開賣。（圖／記者蘇晟彥攝）



網搜小組／劉維榛報導

iPhone 16在今（20日）開賣超夯，同時一支要價10萬的華為「三折機」也討論熱烈。而一名網友以「難怪人家說沒拿蘋果的女生可以娶？」發起討論，表示認識一位妹子拿安卓機，讓原PO驚嘆「這種就是所謂的必娶女人吧？」引來大票網友吵翻了，「我拿Nokia 3310，我是必娶女人嗎？」

一名男網友在Dcard表示，最近認識一位妹子，聊天中發現她的手機不是iPhone，當下讓原PO直呼「驚訝之餘覺得實屬難得！」於是原PO好奇拋問，「妳拿安卓喔？怎麼不拿iPhone？」妹子則回，「這個很貴餒，這支夠用就好」。

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對此，原PO認為「這麼務實的女生，感覺就很持家啊。不講外在，單純講個性的話，這種就是所謂的必娶女人吧？」

最後，原PO也強調，「不是說拿蘋果的女生不好，當然她也不一定看的上我。」之所以會感到如此驚訝，原PO解釋，不少女生使用iPhone，不外乎拍照或修圖APP，以及一堆社群APP，剩下幾乎沒在或不會用。

底下網友紛紛熱議，「好險我拿哀鳳...可以過濾這種蠢男人」、「為何拿安卓=務實？如果拿安卓卻每年換機，也算務實嗎？我老公是蘋果，但他一手機可以用六至七年，你是假設用蘋果就是追求被別人羨慕的虛榮不務實之人嗎」、「用手機品牌判斷個性也太蠢」、「原來還有人不知道安卓旗艦機跟蘋果一樣貴」、「我拿Nokia 3310，我是必娶女人嗎」。

有女網友也直呼，「我不拿蘋果，單純是我討厭蘋果，跟務實沒關係！我有三支手機、三台平板、一台筆電、一台電視電腦，除了筆電是其他牌電競筆電，其他全是三星當時最貴的，這樣算務實嗎？」