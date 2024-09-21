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沒掏錢！他1方式「無痛換iPhone」　全場驚跪了：比我存款還多

▲▼ 。（圖／翻攝自●【爆廢公社】●）

▲原PO用LINE POINTS買iPhone。（圖／翻攝自●【爆廢公社】●）

記者鄺郁庭／綜合報導

隨著iPhone 16推出，15部分機款降價，掀起一波換機潮不意外。就有神人曬出手機截圖，笑呼「不掏口袋，換來的蘋果（iPhone）特別香甜」，只見他沒刷卡、沒花現金就拿到一支iPhone，因為竟然是用「LINE POINTS」換來的，令眾人驚呆，「這點數…強」、「你是用LINE Pay買樓嗎？」

原PO在●【爆廢公社】●貼出LINE POINTS使用紀錄截圖和新手機的照片，文中笑呼「不掏口袋，換來的蘋果（iPhone）特別香甜。」截圖可見，他將其中一筆使用紀錄圈起來，使用日期正是昨天（20日），消費地點是Straight A 晶盛科技，也就是台灣的蘋果經銷商，總共扣掉35793點。

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值得注意的是，扣掉3萬多點後，原PO還有將近16萬4千多點可以用，也就是甚至能再換約4支iPhone，令大票網友驚跪了，「能有這麼多點數表示消費力夠強啊」、「這一年要消費多少啊！」「能教一下點數怎麼累積的嗎？」「你的點數比我的存款還多。」「好像假賺錢遊戲畫面。」

還有人表示，「我也是這樣在去年換一支15，但是一換完就沒點數了，羨慕你的點數可以換好多支」、「好爽的感覺，我當初怎麼沒有想到可以換手機，太傻了。」

有網友則分享，「我也有朋友都在認真研究這個，什麼卡，什麼時間加倍回饋…等一清二楚，累積到可以換手機，生活上的消費都這樣累積起來」、「我都紅利加任務慢慢累積」、「這點數真的超誇，應該是趁回饋%數夠高的時候大量消費。」還有人打趣，「你用LINE Pay買房嗎？」

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