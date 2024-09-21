地方企業熱心公益　捐贈南消五大隊歸仁分隊高級救護車

▲「168汽車美容」黃宥富先生及「芊發水果專賣店」黃建誠與黃明利先生，以其母親黃葉憶女士名義，共同捐贈歸仁高級救護隊一輛高級救護車與各式裝備器材，總價達500萬元。（圖／記者林東良翻攝，下同）

記者林東良／台南報導

「168汽車美容」黃宥富先生及「芊發水果專賣店」黃建誠與黃明利先生，以其母親黃葉憶女士名義，共同捐贈南消歸仁高級救護隊，一輛高級救護車與各式裝備器材，總價達500萬元，9月20日辦理捐贈儀式，讓剛榮獲消防署特殊績優團體的歸仁高救隊如虎添翼，擁有更多專業器材執行救護任務。

捐贈者黃氏三兄弟表示，母親在世時發願希望能夠捐贈救護車供救護人員使用造福鄉里，積極與消防局洽談相關事宜，希望母親能參與捐贈典禮，但母親不敵病魔先辭世，未能親眼目睹捐贈的救護車，實為憾事。

市長黃偉哲表示，歸仁在地鄉親黃氏家人事業有成，行事低調卻愛心不落人後，捐贈救護車與實用的救護器材，讓歸仁高救隊能夠利用專業醫療器材與自身醫療技術，築起南關區緊急醫療安全網，守護台南市生命財產安全。原歸仁高救隊救護車4年多已出勤超過8千件救護案件，亦即將達使用年限，更換新救護車後更加提升效能。

消防局局長李明峯表示歸仁高救隊是南關區的專業救護單位，亦是執行雙軌派遣救護（指嚴重案件會派遣2部救護車）重要單位，高級救護技術員擁有更多專業知識與技能，屢次拯救患者生命，而今有地方仕紳黃氏家人捐贈救護車，可以讓歸仁高救發揮其救護的專業能力，也是南關區民眾之福。