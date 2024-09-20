臨震不亂　南消三大隊進行全民防災演練！

▲台南市佳里區公所與佳里分局、消防局第三救災救護大隊佳里消防分隊及轄內私立勁寶兒唯馨幼兒園師生們，攜手合作共同實施全校園災害防救演練。（圖／記者林東良翻攝，下同）

記者林東良／台南報導

為強化台南市民正確地震防災的觀念與地震初期緊急避難及應變能力，20日佳里區公所與佳里分局、消防局第三救災救護大隊佳里消防分隊及轄內台南市私立勁寶兒唯馨幼兒園師生們，攜手合作共同實施全校園災害防救演練。

演練模擬9月20日上午9時21分時嘉義縣政府東方23.5公里處發生芮氏規模7.3地震，造成幼兒園建物外牆剝落、水壓過低等情況，班級導師立即請小朋友們就地避難演練（趴下Drop、掩護Cover、穩住Hold on），待地面搖晃停止後，老師帶領學生避難引導至戶外集結，疏散過程中小朋友皆有遵守「不跑、不語、不推」3不原則，迅速往規劃的集結場地集合，由於演練場景過於逼真，一度引來周圍鄰居圍觀。

再次提醒牢記地震掩護三步驟D(Drop趴下)、C(Cover掩護)、H(Hold on穩住)，當強震發生時也能保護好自身的安全。步驟一：趴下！當地震來臨時，首先要迅速趴下，像小小忍者一樣！這樣可以防止因為搖晃而摔倒，還能降低受傷的風險。找個安全的地方，迅速趴在地上，雙手抱頭，準備好下一步！步驟二：掩護！趴下之後，趕緊尋找堅固的家具，比如桌子或書桌，然後把自己藏在下面。這樣可以保護你免受掉落物體的傷害，就像給自己建立了一個安全的小堡壘。如果沒有桌子，記得用雙手保護好自己的頭部，保持低姿態，讓自己更安全！步驟三：穩住！現在，地震搖擺的時候，你要緊緊抓住掩護物，保持穩定。這就像是你在與地震進行一場平衡比賽！地震結束後，再慢慢站起來，仔細檢查四周的安全情況。穩住的關鍵是冷靜，不慌張，隨時準備應對任何突發情況！

台南市消防局第三救災救護大隊陳坤宗大隊長表示，防災教育及宣導為預防各式災害根本之道，災害來臨時，唯有預先做好防災整備及擁有正確防災相關知識才能將傷害降至最低。

消防局李明峯局長表示，配合國家防災日，為擴大防災宣導效應，消防隊透過辦理地震防災演練宣導活動及線上教育宣導方式，增強民眾的地震防災知能。

市長黃偉哲表示，防災教育要從小扎根培養，藉由實戰演練培養小朋友對危險的應變能力，讓幼兒懂得地震來時正確的避難逃生要領，加強民眾對地震防災的認識，達到全民防災之目的。