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防災教育刻不容緩　南消四大宣導防災觀念再深化

▲台南市消防局第四大隊特地與轄區新市區新市國中及山上區私立德成幼兒園辦理全校防震演練。（圖／記者林東良翻攝，下同）

▲台南市消防局第四大隊特地與轄區新市區新市國中及山上區私立德成幼兒園辦理全校防震演練。（圖／記者林東良翻攝，下同）

記者林東良／台南報導

距離921集集大地震轉眼已25年，對於當時地震所造成的災害情形許多人依然歷歷在目，為紀念及加深民眾防災觀念，國家特訂定每年9月21日為國家防災日，這段期間舉辦許多的防災活動，加深民眾對於地震災害來臨時的應變措施。

▲台南市消防局第四大隊特地與轄區新市區新市國中及山上區私立德成幼兒園辦理全校防震演練。（圖／記者林東良翻攝，下同）

台南市消防局第四大隊特地與轄區新市區新市國中及山上區私立德成幼兒園辦理全校防震演練，雖然豔陽高照，天氣炎熱，每位師生依然循序很完整正確的做出地震來臨時之緊急應變，演練完畢後由消防隊對於有些未完善的地方再加以指導，讓每位師生對於防震觀念更加深印象。

▲台南市消防局第四大隊特地與轄區新市區新市國中及山上區私立德成幼兒園辦理全校防震演練。（圖／記者林東良翻攝，下同）

第四大隊大隊長蔡國保指出，此次演練不僅提升了學校的防災意識和應變能力，對分隊而言也是很好的模擬訓練，希望透過這樣的合作與演練，能夠共同建立更加安全的校園環境，保障師生的安全和健康。另外呼籲颱風來襲時，非必要不要外出走動，儘量停留家中為宜，以避免危險。

▲台南市消防局第四大隊特地與轄區新市區新市國中及山上區私立德成幼兒園辦理全校防震演練。（圖／記者林東良翻攝，下同）

消防局局長李明峯表示，配合國家防災日辦理學校的地震演練，在模擬地震發生的情境中，除實施避難三步驟「趴下、掩護、穩住」外，也提醒學童遵守「不語、不跑、不推」三不原則，依緊急避難疏散路線，迅速至安全避難地點集合，期望透過避難演練讓學童在遇到災害時能正確快速反應，達到團隊合作的精神。

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