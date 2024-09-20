企業家捐贈交通車　助瑪利亞基金會深入社區服務

▲善心企業家鍾文智捐贈一輛全新交通車，讓瑪莉雅基金會服務團隊能更有效地支持社區中的身心障礙者及其家庭。（圖／記者游瓊華翻攝）

記者游瓊華、蔡佩旻／雲林報導

瑪利亞基金會自承辦「正向行為工作室暨台中服務中心」後，在彰化和南投亦設立服務中心，由於需要到宅進行訪視、評估與輔導，為提升服務效率，急需交通車往返中彰投地區。善心企業家鍾文智得知後，捐贈一輛全新交通車，讓服務團隊能更有效地支持社區中的身心障礙者及其家庭。

企業家鍾文智多年來致力於社會公益，看到社工輔導嚴重情緒行為的身障朋友，可能被言語或暴力攻擊，感到相當不忍並由衷敬佩。鍾文智說，相信沒人想要有情緒障礙，家人和社工要有極大的耐性和愛心來幫助他們，我也只能藉由小小的捐助來回饋社會，盡一點心力幫助身障朋友和社工們，希望這輛車可以讓瑪利亞持續深入社區服務，讓愛綿延萬里路。

瑪利亞執行長陳怡君表示，嚴重情緒行為輔導是「最難」的服務。部分身障者因為認知理解及溝通表達能力不足，生理心理的需要無法順利傳達或為人所理解；有的因為生活經驗學習受限、較難明白社會規範，導致社會互動不佳；有時則是遭受錯誤對待受到委屈，無法為自己倡權，所以只好以突發的情緒行為、自傷傷人來表達內在的挫折與需要。

陳怡君指出，正向行為支持服務之所以最難，正是因為它要支持的不只是身障者本人，還包含身障者周邊的照顧者，甚至是社會人士，要提供的不只是行為處理的專業技術，要改變的更看待身障者的「社會環境與態度」。

瑪利亞青年在致謝卡片上寫道「謝謝鍾叔叔送我們一台車子，讓瑪利亞正向支持服務可以送進有需要的家，可以幫助大家改進一些不好的情緒行為，讓壞情緒說掰掰」，鍾文智收到卡片非常感動，希望能拋磚引玉，吸引更多企業一起來投入支持，正視社會上身障者嚴重情緒行為問題。

▲捐贈儀式由瑪利亞青年大鼓隊熱鬧開場，大鼓隊的成員由「瑪利亞麻吉家族聯誼會」組成，也是青年自行主導的友伴團體，藉由提供多樣性主題學習，增加多元社會互動經驗。（圖／記者游瓊華翻攝）