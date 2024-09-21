狠心弒母殺女友！他帶嫂嫂逃亡「結婚生子」　32年後遭逮：解脫了

▲四川省內江市一名李姓男子32年前因感情糾紛，在家中將女友及母親殺害。（圖／翻攝自紅星新聞）



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大陸四川省內江市一名李姓男子32年前因感情糾紛，在威遠縣家中將女友及母親殺害，隨後帶著嫂嫂一路潛逃至廣東，2人隱姓埋名生活，並生下1兒1女。在警方不懈追緝下，李男近日終於被抓獲歸案，他在落網後反而鬆了一口氣，對警方語重心長地說「我終於解脫了」。

《紅星新聞》報導，威遠縣1992年7月22日發生一起殺人案，李男因感情糾紛，持尖刀將周姓女友及母親殺害。案發後，警方第一時間展開偵查和追逃工作，先後輾轉數地，行程萬餘公里，但受限於當年不發達的通訊、交通和技術條件，未獲取到有價值線索，一度讓案件偵破陷入僵局。

32年來，一批又一批刑偵民警接力追逃。最近，專案組民警重新梳理卷宗時，發現了新的線索，隨即調整追逃方向。在深入了解李男案發前後的生活工作軌跡，分析其關係網路後，民警通過分析對比海量數據，李男的蹤跡逐漸浮出水面，查出居住在廣東省江門市的劉男與李男是同一人，近日在廣東江門警方的協助下，成功將其抓獲。

李男落網後，對32年前殺人的犯罪事實供認不諱，「逃亡的這麽多年，我躲累了，已經記不得具體過了多少年，身份證號碼也記不得了，差點都忘了我自己原來的名字，這幾年生活得很苦，你們終究還是找來了，我終於解脫了。」

據了解，李男行凶後逃往山中，隔天回來打探消息得知受害者死亡，便前往親戚家藏了3個月，之後帶上嫂嫂古女徒步到資中搭上了前往重慶的客車，後又坐火車逃亡至廣東湛江、江門等地，最終在廣東省江門市赤水鎮落腳。期間，2人隱姓埋名，以鑽井、割草、打石頭、撿垃圾為生，並育有1兒1女。

逃亡後，李男與古女每天膽戰心驚，不敢回威遠，也不敢聯繫家人，沒睡過一個好覺，生活過得十分艱苦。目前，李男因涉嫌故意殺人罪已被依法刑事拘留，案件在進一步偵辦中。

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