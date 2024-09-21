周日迎秋分「1杯水開運」！　命理師揭4大禁忌

▲9月21日跨9月22日的晚上12點，用一杯水朝天禱告自己的財運願望，再喝下即可。（示意圖／翻攝自unsplash）



圖文／CTWANT

今年秋分在9月22日（周日），秋分與春分是一年裡白天與夜晚等長的日子，秋分又稱為平分秋天，因為當天晝夜等長，秋分後北半球開始晝短夜長，氣溫逐漸降低。塔羅牌專家小孟老師透露，秋分以下幾個禁忌與生肖要當心。

1、不宜穿露背裝：

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秋分開始天氣轉涼，穿露背裝容易著涼感冒。

2、諸事不宜：

秋分諸事不宜，不宜搬家、入厝、結婚、宴客。

3、注意用火：

秋分有火字，火災容易頻傳也容易火燒，務必檢視家中用火之地，老舊電器宜丟棄。

4、不宜吃冰冷食材：

秋分陽氣衰退、陰氣漸強，因此不宜吃過涼食物，以免體質太寒導致睡眠較差、腸胃不適。

四生肖須注意健康

1、屬豬：注意腦血管。

2、屬猴：注意跌倒與筋骨。

3、屬羊：注意腸胃不順。

4、屬馬：注意感冒與身體轉寒。

另外，小孟老師也分享秋分開財方法，古人說秋分祭月，因此可選在9月21日跨9月22日的晚上12點，用一杯水朝天禱告自己的財運願望，再喝下即可。

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