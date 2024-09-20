網購忘取貨遭「賣家告毀損」！網見女買家態度傻眼：告得好

▲女網友在蝦皮購物後忘記取貨遭告上網討拍，結果因態度問題，引發議論。（圖／取自免費圖庫pixabay）

圖文／CTWANT

現代社會網購方便，許多人都會透過網購來購買自己需要的商品，不過日前一名女網友發文表示，自己在蝦皮購物後忘記取貨，結果遭到賣家提告，「我猜想應該是賣家隨便亂谷歌不取貨可以告間接毀損，不然就是運送途中有發生什麼撞裂，所以算在我頭上」。該事件引發網友們熱烈討論，不過多數人對女網友的態度感到不滿，認為賣家的舉動合理。

該名女網友在Dcard以「沒取貨被賣家提告了」為題發文，表示前天收到新竹市警局的通知書，稱她涉嫌毀損罪，要求她到案說明。這讓她感到困惑，後來才得知原因是因為在蝦皮購物後忘記取貨，結果遭到賣家提告。

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女網友表示，與警方聯繫後才得知，由於自己未取貨，賣家提告毀損罪。她也對此質疑，認為未取貨與毀損罪之間沒有關聯，猜測賣家可能是上網查詢後得知可以以「間接毀損」的名義提告，甚至懷疑賣家將運送過程中的商品損壞責任歸咎於她。

女網友認為，這種情況下被起訴的機率不大，加上警方的通知書也沒有強制要求她一定到案說明，「就覺得很麻煩...在想要不要乾脆連傳喚都不去。」

貼文曝光後引起網友熱議，不少人紛紛留言表示，「不取貨還敢說別人亂告啊？」她反問「你有告成功嗎？可不可以分享上來」。「承認忘記去拿，也覺得沒關係的態度」、「怎麼還有臉發文」，她回嗆「我要發文還要經過你意見嗎」；「還在理直氣壯的回覆每個回應，真的不見棺材不掉淚」、「看了留言只能說賣家告得好」；女網友也回擊留言指責賣家，「格局也太小了吧」、「為了報復浪費司法資源格局不小嗎」。

還有其他人留言稱「看他回留言真的覺得世上怎麼會有這種人」、「感覺不是賣家有空閒，大概是他在聊聊也惹毛賣家了」、「看了留言只能說賣家告得好」。

事實上，台北市法務局曾在表示，消保法規定網路購物有7日猶豫期，消費者通常不至於因退訂退貨而承擔刑事責任，但其實通常下單完成，買賣契約即成立，雙方各自有出貨及取貨之義務，如果一方不履約，則可能有法律上的責任。也就是，縱然是權利的合法行使，但難免衍生爭議、造成處理糾紛耗費的成本、或被賣家列入黑名單而拒絕往來等問題，對消費者而言並非全無影響。

台北市法務局指出，締約後即有契約責任，買賣雙方應互相尊重，如果消費者後悔不買，依消保法第19條應告知賣家解約，且應留下溝通紀錄，建議消費者若不想買了，仍應主動聯絡賣家告知退貨原因，以避免糾紛。此外，商品的寄出需要人力、包裝、紙張、膠帶等成本，運送過程也需要集貨、轉運、配送、門市店員點收等運輸成本，而且商品本身亦可能有效期、折舊及耗損，雖然消費者在消保法上有7日猶豫期，但仍建議消費者下單前，應先確認賣家及商品資訊，確認是否合乎己用再購買，盡量勿下單後才取消訂單，同時也避免地球資源之耗損。

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