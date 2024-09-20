　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

網購忘取貨遭「賣家告毀損」！網見女買家態度傻眼：告得好

▲▼網路購物、網購、包裹、貨物。（圖／取自免費圖庫pixabay）

▲女網友在蝦皮購物後忘記取貨遭告上網討拍，結果因態度問題，引發議論。（圖／取自免費圖庫pixabay）

圖文／CTWANT

現代社會網購方便，許多人都會透過網購來購買自己需要的商品，不過日前一名女網友發文表示，自己在蝦皮購物後忘記取貨，結果遭到賣家提告，「我猜想應該是賣家隨便亂谷歌不取貨可以告間接毀損，不然就是運送途中有發生什麼撞裂，所以算在我頭上」。該事件引發網友們熱烈討論，不過多數人對女網友的態度感到不滿，認為賣家的舉動合理。

該名女網友在Dcard以「沒取貨被賣家提告了」為題發文，表示前天收到新竹市警局的通知書，稱她涉嫌毀損罪，要求她到案說明。這讓她感到困惑，後來才得知原因是因為在蝦皮購物後忘記取貨，結果遭到賣家提告。

[廣告]請繼續往下閱讀...

女網友表示，與警方聯繫後才得知，由於自己未取貨，賣家提告毀損罪。她也對此質疑，認為未取貨與毀損罪之間沒有關聯，猜測賣家可能是上網查詢後得知可以以「間接毀損」的名義提告，甚至懷疑賣家將運送過程中的商品損壞責任歸咎於她。

女網友認為，這種情況下被起訴的機率不大，加上警方的通知書也沒有強制要求她一定到案說明，「就覺得很麻煩...在想要不要乾脆連傳喚都不去。」

貼文曝光後引起網友熱議，不少人紛紛留言表示，「不取貨還敢說別人亂告啊？」她反問「你有告成功嗎？可不可以分享上來」。「承認忘記去拿，也覺得沒關係的態度」、「怎麼還有臉發文」，她回嗆「我要發文還要經過你意見嗎」；「還在理直氣壯的回覆每個回應，真的不見棺材不掉淚」、「看了留言只能說賣家告得好」；女網友也回擊留言指責賣家，「格局也太小了吧」、「為了報復浪費司法資源格局不小嗎」。

還有其他人留言稱「看他回留言真的覺得世上怎麼會有這種人」、「感覺不是賣家有空閒，大概是他在聊聊也惹毛賣家了」、「看了留言只能說賣家告得好」。

事實上，台北市法務局曾在表示，消保法規定網路購物有7日猶豫期，消費者通常不至於因退訂退貨而承擔刑事責任，但其實通常下單完成，買賣契約即成立，雙方各自有出貨及取貨之義務，如果一方不履約，則可能有法律上的責任。也就是，縱然是權利的合法行使，但難免衍生爭議、造成處理糾紛耗費的成本、或被賣家列入黑名單而拒絕往來等問題，對消費者而言並非全無影響。

台北市法務局指出，締約後即有契約責任，買賣雙方應互相尊重，如果消費者後悔不買，依消保法第19條應告知賣家解約，且應留下溝通紀錄，建議消費者若不想買了，仍應主動聯絡賣家告知退貨原因，以避免糾紛。此外，商品的寄出需要人力、包裝、紙張、膠帶等成本，運送過程也需要集貨、轉運、配送、門市店員點收等運輸成本，而且商品本身亦可能有效期、折舊及耗損，雖然消費者在消保法上有7日猶豫期，但仍建議消費者下單前，應先確認賣家及商品資訊，確認是否合乎己用再購買，盡量勿下單後才取消訂單，同時也避免地球資源之耗損。

延伸閱讀
單親媽環球夢想破碎！她變賣家當買3年郵輪旅　竟因這舉動被趕下船
新生小女嬰住院回來「長相變了」？醫院稱是長大　生父怒驗DNA確定是別人
女學生搭捷運被性騷！母PO文緝凶　遭警酸「母豬也要摸」他下場慘了

ET快訊
快訊／民進黨議員涉「詐500萬助理費」　法院裁定羈押禁見
快訊／檢驗出爐！　1食材托福松濃度「異常高」
白髮不送黑髮...吳沛憶靈堂代家屬答禮　淚曝「許家蓓生前心願
快訊／雨區擴大「11縣市豪大雨特報」　最新警戒區出爐
快訊／又有熱帶低壓生成　朝台灣北部海面前進
雨一天比一天猛　可能又有颱風
快訊／中信金正式放棄！確定不併新光金
快訊／5死囚有機會翻盤！　可提非常上訴
快訊／國慶晚會江蕙開唱　索票時間公布
阿嬤2年沒見到孫　兒子媳婦吐：埋在後山

分享給朋友：

追蹤我們：

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

蝸牛小米粽中毒案驗5食材　食藥署：小米農藥濃度異常高

快訊／雨區擴大「11縣市豪大雨特報」　最新警戒區出爐　

快訊／又有熱帶低壓生成　朝台灣北部海面前進

白髮不送黑髮！吳沛憶靈堂代家屬答禮　淚曝「許家蓓生前心願」

小米粽致死「疑不當施用農藥釀禍」　學者教3招避免接觸托福松

國道客運掀漲價潮　公路局：政府補貼後「調價未超過漲幅1／3」

搭捷運坐著休息　陌生姨大力拍肩「起來讓我坐」！妹子嚇傻

快訊／國家警報大響「大雷雨狂轟7縣市」　暴雨警戒區出爐

約會驚見「妹子不是拿iPhone」喊貴　他讚：必娶女人！全場吵翻

快訊／雷雨猛灌「嘉義機場暫停地面作業」　航班延誤

新手爸違停載小孩被按喇叭　慌張忘關門...駕駛搞笑配音

硬要插隊！大媽下車肉身擋車　手撐引擎蓋...後車不讓繼續開

情侶搭船在河上看巴黎鐵塔！　男友突拿戒指下跪求婚超浪漫

趙孟姿曾懷雙胞胎「胚胎沒心跳」　「許孟哲被揪結紮」不拚第三胎

普渡二公降駕滿臉淚痕　雙眼布滿血絲煙燻不眨眼

YTR「欸你這週要幹嘛」Shine要嫁了！　老吳冰島下跪求婚...Ariel：一起辦婚禮

紀卜心逛精品「拉領口看價格」　又遭炎上..掀網友兩派看法

許孟哲夫妻有雙胞胎基因　怕生第3胎一次變4個XD

明起雨彈灌全台！南部一片紅 周日雨最大｜20240919 ET午間新聞

小甜甜：不會上節目了　認「演藝工作全沒」

蝸牛小米粽中毒案驗5食材　食藥署：小米農藥濃度異常高

快訊／雨區擴大「11縣市豪大雨特報」　最新警戒區出爐　

快訊／又有熱帶低壓生成　朝台灣北部海面前進

白髮不送黑髮！吳沛憶靈堂代家屬答禮　淚曝「許家蓓生前心願」

小米粽致死「疑不當施用農藥釀禍」　學者教3招避免接觸托福松

國道客運掀漲價潮　公路局：政府補貼後「調價未超過漲幅1／3」

搭捷運坐著休息　陌生姨大力拍肩「起來讓我坐」！妹子嚇傻

快訊／國家警報大響「大雷雨狂轟7縣市」　暴雨警戒區出爐

約會驚見「妹子不是拿iPhone」喊貴　他讚：必娶女人！全場吵翻

快訊／雷雨猛灌「嘉義機場暫停地面作業」　航班延誤

20歲瑪爾濟斯爺爺甜笑散步　網見年齡驚訝：看起來好年輕！

北士科議會調查報告出爐　張斯綱：招標放水！特定財團發大財

蔣卓嘉轉型「性感唱腔」　聽到自己起雞皮疙瘩

國家防災日　嘉義縣大規模震災救災動員演練

快訊／民進黨4連霸議員涉「詐500萬助理費」！　法院裁定羈押禁見

新青安8月受理撥貸戶數下滑　行庫分析3原因

法院爆口角！　美警長連開多槍「射殺法官」當場被捕

憲法法庭判決死刑「有條件合憲」　國民黨團：合乎者應快執行

新冠溯源研究出爐！華南海鮮市場採檢結果呈陽　動物傳人機率高

消費滿千抽新加坡自由行　樂天皇朝8周年慶再推限定螃蟹料理

樓下情侶又吵架！八卦狗聽到關鍵字 興奮「衝窗邊」湊熱鬧：現在怎樣了

生活熱門新聞

寵物餐廳老闆跟女員工外遇！闆娘宣布熄燈

搭飛機「乘客貼心1舉動」其實超NG！空服員崩潰

正中午！年輕男女「瞬間塞爆淡水巷弄」　外地人看呆：在排什麼

中友百貨彰化店遭爆不蓋了　總店回應

八方雲集「1飲品超意外」　妹子驚：打趴手搖飲！

健忘媽狂掉手機！妹子祭1招竟撿到老公

政府發錢又加碼！女性符合資格最高領3.3萬

快訊／9縣市大雨特報　一路下到入夜

台灣「大學畢業生」傳中國失聯　親姊做最壞打算

高雄發錢了　9／27記得刷帳戶

快訊／9:21國家警報響！防災日「7級地震演練」　模擬嘉義7.3強震

雨連襲5天「周日雨最猛」　降溫時間出爐

快訊／蝸牛粽8人都驗出劇毒農藥！台大檢驗：體內均有「托福松」

低壓帶北移4天「雨一天比一天猛」　可能又有颱風

更多熱門

相關新聞

釜山路邊攤「煎餅＋黑輪湯」價格曝　網嚇：錯怪墾丁

釜山路邊攤「煎餅＋黑輪湯」價格曝　網嚇：錯怪墾丁

南台灣旅遊勝地墾丁近期爭議不斷，除了沙灘遭陽傘業者占用影響海岸風光外，物價更被詬病剝削遊客，導致墾丁觀光逐漸沒落，不過就有一名男網友近日飛往南韓釜山旅遊時，在當地點了一份煎餅與魚板湯，價格曝光後，讓網友紛紛驚呼「錯怪墾丁了！」

「為何20年過去」Energy仍有很多粉絲？

「為何20年過去」Energy仍有很多粉絲？

車禍現場驚見法師「嗶嗶嗶」指揮交通！

車禍現場驚見法師「嗶嗶嗶」指揮交通！

極罕見！雙子宮婦女「左右各懷一胎」生了

極罕見！雙子宮婦女「左右各懷一胎」生了

政府發錢又加碼！女性符合資格最高領3.3萬

政府發錢又加碼！女性符合資格最高領3.3萬

關鍵字：

Dcard周刊王

讀者迴響

熱門新聞

寵物餐廳老闆跟女員工外遇！闆娘宣布熄燈

搭飛機「乘客貼心1舉動」其實超NG！空服員崩潰

正中午！年輕男女「瞬間塞爆淡水巷弄」　外地人看呆：在排什麼

紀卜心3度被炎上「道歉了」

蝸牛小米粽3死！廚房找到「一包拆封芬普尼」

中友百貨彰化店遭爆不蓋了　總店回應

八方雲集「1飲品超意外」　妹子驚：打趴手搖飲！

國道2轎車碰撞！女駕駛拋飛車道　遭後車輾斃

快訊／韓國瑜裁示不處理民眾黨團提案　院會再開、現場綠委歡呼喊加油

即／台中3屍命案　兇嫌逃死定讞

上班族「1習慣」害人罹癌、早逝！　醫：運動也難救

央行重手打房　專家：千萬貸款無寬限期月付額多繳兩萬

遭燙陰毛、棉棒捅肛門！19歲少年怒砍死同學

快訊／史上第一人！大谷翔平達成「50轟、50盜」

小S大女兒Elly「同框爸爸打電動」！　私下真實互動全被拍

更多

最夯影音

更多

新手爸違停載小孩被按喇叭　慌張忘關門...駕駛搞笑配音

硬要插隊！大媽下車肉身擋車　手撐引擎蓋...後車不讓繼續開

情侶搭船在河上看巴黎鐵塔！　男友突拿戒指下跪求婚超浪漫

趙孟姿曾懷雙胞胎「胚胎沒心跳」　「許孟哲被揪結紮」不拚第三胎

普渡二公降駕滿臉淚痕　雙眼布滿血絲煙燻不眨眼

熱門快報

L’Étape環法自行車挑戰賽

L’Étape環法自行車挑戰賽

現在報名享有「東森獨家運動鼓勵金」報名費$200折抵，記得輸入序號ETLETAPE241130

運動應援！六款全家健康餐食開箱

運動應援！六款全家健康餐食開箱

「文里補習班」開課啦！開箱6款新的全家「健康志向餐食」！幫大家多營養少負擔

琦郁帶你看看淡水的驚人改變！

琦郁帶你看看淡水的驚人改變！

還在覺得塞車不方便？跟著「琦郁房事悄悄話」走進淡水，這邊讓你跌破眼鏡！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

ETtoday夏日七逃企劃

ETtoday夏日七逃企劃

新聞雲APP會員優惠：暑假出遊省荷包！霜淇淋買一送一、送200元小人國餐飲兌換券

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面