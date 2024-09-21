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渣夫敗光2000萬！拿妻子錢在外養3女　還花月薪23萬招「生活秘書」

渣尪敗光2千萬家財拿妻子錢在外養3女人！　他還花月薪23萬招「生活秘書」

▲上海渣男敗光自己和妻子家財產，還讓他們背債。（圖／翻攝自微博）

圖文／CTWANT

上海一名渣男敗光自己和妻子家的財產，還讓他們背上負債，而自己卻把得來的約2086萬新台幣拿去揮霍享樂，在外面養了小三、小四、小五，甚至還以月薪約9萬到23 萬新台幣找「生活秘書」，除了騙光女方家中的錢，他還四處行騙，被抓後，甚至還希望自己的父母能幫他免去牢獄之災。

根據《瀟湘晨報》報導，整起事件會曝光，要回到2023年10月，某新能源車公司報案稱，4個月前一個叫程陽的客戶在他們租賃平台前後租了4輛車，但到了第4個月，4輛車的租金卻同時出現了違約。租賃公司的工作人員趕到停車位置卻發現，這裡是一個小額貸款公司的停車場，4輛車居然都被程陽抵押了。

渣尪敗光2千萬家財拿妻子錢在外養3女人！　他還花月薪23萬招「生活秘書」

▲民警判斷程陽涉有詐騙嫌疑，最終警方在一處出租房裡找到了失蹤多日的程陽。（圖／翻攝自微博）

民警判斷程陽涉有詐騙嫌疑，最終警方在一處出租房裡找到了失蹤多日的程陽。民警事後調查發現，抵押車輛所欠下的金額不過是程陽眾多債務中的冰山一角，原來在他消失前，這名男子幾乎敗光自己和妻子兩家人的所有家產。

4年前，程陽提議賣掉岳父母的房子，所得房款再貸些款項換了一套郊區的3房屋子，但搬入新家後不久，妻子的父親患病，為了方便照顧，老夫妻就在女兒家附近租了一套房子，這套房子卻成了程陽欺騙自己父母的道具。

渣尪敗光2千萬家財拿妻子錢在外養3女人！　他還花月薪23萬招「生活秘書」

▲警方調查發現，程陽獲得約460萬人民幣，約2086萬新台幣，但他花錢如流水。（圖／翻攝自微博）

當時，程陽告知父母，說想要貸款把岳父母租的這套房子也買下來。父親於是把自己的房子抵押給程陽買房，接著，程陽賣掉剛購買的3房屋子，房款全進自己口袋，程陽此時似乎成了脫韁野馬，開始找各種理由夜不歸宿，直至被妻子發現他出軌。

程陽三番四次被發現出軌，不堪忍受的妻子於是提出離婚，但這一步卻也成了程陽所設下的陷阱。程陽以投資創業為由，又把妻子的車子也抵押了，家人的財產幾乎被他消耗殆盡。這時，他又註冊了一家空殼公司，將租賃方的車子掛靠到自己公司名下，將車輛抵押套現。

渣尪敗光2千萬家財拿妻子錢在外養3女人！　他還花月薪23萬招「生活秘書」

▲程陽因詐騙罪被浦東新區人民法院判處有期徒刑3年8個月。（圖／翻攝自微博）

接著程陽又以所謂的創業為由，讓父母幫忙貸款80萬元人民幣，約360 萬新台幣，再加上房產的抵押貸款，老兩口共背負了240萬人民幣，約1080萬新台幣的債務，每個月的退休金幾乎全部去填兒子捅下的簍子，只剩不到1000人民幣度日。

警方調查發現，程陽獲得約460萬人民幣，約2086萬新台幣，但他花錢如流水，不僅有網路賭球輸掉近百萬元，還有各種高消費，包括旅遊聘請私人導遊、給不同的異性轉帳，甚至還發廣告招聘月薪2到5萬人民幣，約9萬到23 萬新台幣找生活秘書。最終，程陽因詐騙罪被浦東新區人民法院判處有期徒刑3年8個月。

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