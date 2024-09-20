煮東西睡著1物掉落驚醒！「過世13年爸爸」救她1命　晚上入夢哭慘

▲網友分享，煮東西時不小心睡著，結果冥冥之中似乎是爸爸保佑，相框掉下來，讓她瞬間驚醒，才得以逃過一劫。（示意圖／翻攝畫面）



圖文／CTWANT

大陸一名網友分享，煮東西時不小心睡著，結果冥冥之中似乎是爸爸保佑，相框掉下來，讓她瞬間驚醒，才得以逃過一劫；晚上睡覺時，甚至夢到爸爸，讓她相當感動。貼文一出，不少人直呼「爸爸用另一種方​​式保護妳愛妳」。

原PO在微博表示，爸爸過世13年，很少入夢，但最近爸爸救了她一命，「我知道這個很難讓人相信，但這是真的。」她透露，連續好幾天沒睡好，下午4點半左右把玉米放到鍋子裡面煮，結果就在沙發上睡著了，再次睜開眼睛是聽到「碰」一聲。

她衝去廚房，發現玉米幾乎燒黑掉，趕緊把火關掉，越想越害怕，接著看到全家福照片掉在地上，但照理說應該會掉到沙發上，也就是說，相框直接越過沙發掉在地上；晚上睡覺，爸爸入夢，告訴她在現實中推了她一把，雖然沒有明講，但收到的訊息就是這樣。

原PO直言，可能很多人會覺得是她自己想的，但真的不是，是那種沒說破，但心知肚明的感覺，在夢裡，陪著爸爸遊玩，整個過程心相當糾結，難受到不行，「我好心疼啊，那感覺真的好難受，遊玩之後送爸爸上車，他就這樣走遠了。」

貼文一出引起討論，網友紛紛留言「科學解釋不了的事，就交給愛吧」、「爸爸一直在天上守護妳」、「爸爸其實在用另一種方​​式保護妳愛妳」、「爸爸在天上守護著妳，要熱愛生活幸福下去」。

延伸閱讀

▸ 婆婆光明正大當小三…全家人卻瞎挺 媳婦傻眼：讓我很看不起

▸ 新竹幼教師黑絲襪熱舞「孩童全入鏡」遭解雇…最重罰15萬 年齡身分超驚人

▸ 爆與車手交往「幫忙丟犯案工具」！前夫欠400萬消失 她控小甜甜包庇罪犯