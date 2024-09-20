憲法法庭判死刑「有條件合憲」　綠黨團尊重：涉及修法問題會再評估

▲民進黨團書記長蔡易餘。（圖／記者屠惠剛攝）



記者杜冠霖／台北報導

37名死囚聲請的「死刑存廢釋憲案」，憲法法庭今（20日）做出合憲限縮的判決。對此，民進黨團書記長蔡易餘回應，民進黨做為執政黨，立院黨團尊重大法官解釋，合憲部分，就代表刑法中有死刑沒有問題，其中針對精神障礙跟缺陷狀況，大法官認為訴訟上辯護能力不足、課以死刑違憲，這將涉及刑法修法問題。

本次聲請的37名死囚，分別為羈押超過35年、羈押時間最久的邱和順，年紀最大、已72歲的王信福、黃春棋、陳憶隆，毒殺親夫與家人以詐領保險金的南投驚世媳婦、唯一女死囚林于如，另外包含張人堡、張嘉瑤、鄭武松、劉華崑、連佐銘、蕭新財、楊書帆、呂文昇、施智元、劉榮三、王柏英、王鴻偉、陳文魁、沈鴻霖、陳錫卿、廖敏貴、唐霖億、沈岐武、蕭仁俊、廖家麟、徐偉展、歐陽樓、郭俊偉、連國文、李德榮、林旺仁、游屹展、蘇志效、邱合成、彭建源、黃麟凱、沈文賓。

本次釋憲標的，乃針對刑法「殺人罪」、「性侵故意殺人罪」、「強盜故意殺人罪」、「擄人勒贖故意殺人罪」中的死刑是否合憲，作出解釋。而憲法法庭做出的113年憲判字第8號判決，認為死刑的規定合憲。

不過憲法法庭也做出限縮，必須要是「個案犯罪情節屬最嚴重者」，才可以科處死刑。此外，1999年修法前的「擄人勒贖故意殺人罪」採用唯一死刑，該規定被宣告違憲。

對於釋憲結果，蔡易餘表示，民進黨作為執政黨，立院黨團尊重大法官解釋，合憲部分，就代表刑法中有死刑沒有問題，其中針對精神障礙跟缺陷狀況，大法官認為訴訟上辯護能力不足、課以死刑違憲，這涉及刑法修法問題。

至於未來是否要啟動大法官解釋揭櫫的條件修法？蔡易餘回應，未來是否啟動針對大法官解釋的修法，會來做評估。