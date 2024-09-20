她問「為何20年過去」Energy仍有很多粉絲？網曝關鍵：盼望很久了

▲Energy唱進高雄巨蛋。（圖／相信音樂提供）

記者曾筠淇／綜合報導

男團Energy睽違20多年回歸樂壇，牛奶、阿弟、書偉、坤達、TORO在台北小巨蛋開完演唱會後，也到高雄開唱。日前就有網友發文表示，她在高雄巨蛋外晃晃時，發現附近擠滿準備看演唱會的民眾，由於她的年齡較小，所以就想知道Energy當年有多紅？為何時隔20年又紅起來？貼文曝光後，引發討論。

女網友在Dcard上，以「Energy當年到底多紅？為什麼20年粉絲還在」為標題發文，提到她之前到高雄巨蛋外晃晃時，意外發現當天晚上有舉辦Energy演唱會，人潮非常多。由於她是2000年以後出生的，所以對Energy實在沒印象，為什麼粉絲會對Energy不離不棄？Energy又是如何在20年後再度紅起來的呢？

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貼文曝光後，不少網友認為，「謝坤達知名度一直算高」、「我老實說能夠再起飛還是因為坤達」、「因為想看TORO、牛奶，當時Energy很紅的兩人」、「TORO當時真的很帥，雖然我是56迷」、「推薦大家可以去看《雪天使》，感受一下TORO當年的顏質有多頂」。但也有粉絲表示，「我們這些粉絲是盼望他們合體很久了，不會因為其中一人，而是他們五人」。

還有網友回應，「以前沒有特別關注Energy，但是今年開始聽他們的抒情歌發現真的很好聽呀～身為30歲女性，覺得他們熟男的樣子很有魅力」、「可能因為曾經的國小生（我）已經可以自己花錢追星自由了」、「老實說身為30歲的5566粉，（覺得）那個年代的台灣男團真的很棒」、「不知道會不會有棒棒堂全員合體的那天」。話題引發討論。