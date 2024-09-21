中美經濟工作組舉行第五次會議　雙方同意持續保持溝通

▲中美經濟工作組第五次會議在北京舉行。（圖／翻攝光明網）

記者魏有德／綜合報導

中美經濟工作組第五次會議19至20日在北京舉行第五次會議，會議由大陸財政部副部長廖岷與美國財政部副部長尚博共同主持。雙方經濟相關人士及部門皆與會討論，分別提出各自關切的議題，同意繼續保持溝通。此外，大陸國務院副總理何立峰也以中美經貿中方牽頭人的身份，在北京與美國團隊會面。

《新華社》報導，中美雙方遵照雙方牽頭人舊金山會談和廣州會談達成的共識精神，就兩國宏觀經濟形勢與政策、應對全球性挑戰、雙方關切等議題進行了坦誠、務實、建設性的溝通。

在中美經濟第五次工作會議上，大陸方面較為關切的仍是美國對大陸加徵關稅、投資限制、涉俄制裁、打壓和影響中方企業利益等。據此，大陸經濟工作組參與者也表達出嚴正關切。

據悉，中美經濟第次四會議是在2024年4月16日舉行，當時，大陸財政部同樣由副部長廖岷在美國華盛頓出席世界銀行／國際貨幣基金的春季會議期間，與美國財政部副部長尚博共同主持召開。

當時除觸及全球及中美宏觀經濟形勢和平衡增長外，還安排了下一步溝通的方式等。中方就美對華經貿限制措施表達了關切，並就產能問題作出進一步回應。