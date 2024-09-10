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國際警察合作論壇揭幕　卓榮泰籲跨國合作打詐

▲警政署舉辦2024國際警察合作論壇，吸引45國2672人與會。（圖／記者張君豪翻攝）

▲警政署舉辦2024國際警察合作論壇，吸引45國2672人與會。（圖／記者張君豪翻攝）

記者張君豪／台北報導

台灣警政署為強化國際警政合作交流，持續精進打擊跨境詐欺犯罪效能，由內政部、外交部、陸委會主辦，警政署承辦「2024國際警察合作論壇–打擊跨境詐欺犯罪研討會」，10、11日兩天在台北美福大飯店隆重舉行。包含行政院長卓榮泰、外交部長林佳龍、內政部長世芳都到場致詞，國際警察首長協會（IACP）會長Wade Carpenter也親自出席，包括國外駐台使節及相關警察機關主管、執法專家共計39國219人與會，如果包含線上會議參與人數，則達45國2672人。

今日由帛琉共和國國務部部長Gustav Aitaro、巴拉圭共和國警政署署長Carlos Humberto Benítez González及台灣警政署署長張榮興等人上台、主持啟動儀式，揭開2024年國際警察論壇盛會的序幕。

▲警政署舉辦2024國際警察合作論壇，吸引45國2672人與會。（圖／記者張君豪翻攝）

▲警政署舉辦2024國際警察合作論壇，行政院長卓榮泰致詞。（圖／記者張君豪翻攝）

卓榮泰致詞強調，全球化的時代，跨國犯罪組織日益龐大，手法不斷翻新，歹徒利用先進技術侵害人民的基本生活權利，需世界各國共同建立與守護正義防線，沒有一個國家能夠單獨面對，因此國際合作已成為打擊跨境犯罪的關鍵作為。透過提升科技執法能力、修訂法律架構、建立情報共享機制，深化國際合作各項作為，方能迎頭痛擊跨境詐欺犯罪，卓榮泰肯定舉辦國際警察合作論壇深具意義。

內政部長劉世芳表示：跨境詐欺是全球議題，需要跨國通力合作解決。台灣也發現、外國通緝犯利用台灣非國際刑警組織（INTERPOL）成員，未能共享重大逃犯情資，藉此漏洞來台藏匿，或外籍移工在台遭跨國犯罪集團吸收犯罪，顯見跨國警政合作重要性。

▲警政署舉辦2024國際警察合作論壇，吸引45國2672人與會。（圖／記者張君豪翻攝）

▲警政署舉辦2024國際警察合作論壇。（圖／記者張君豪翻攝）

IACP會長Wade Carpenter指出：現今世界犯罪活動十分複雜，跨國犯罪已是常態，警方須不斷地關注國內罪犯與跨境犯罪者連結。加上科技的快速進步，犯罪者使用人工智慧簡化行動，提高效率並讓警方難以偵查。反之警方也可建製人工智慧對犯罪活動進行預判辨識，偵測潛在威脅。IACP與警政署的夥伴關係日益緊密，特別是在跨境詐欺犯罪的成效上， IACP得以向臺灣學習防制策略，共同合作以打擊跨境詐欺犯罪。

警政署指出：這次論壇以「打擊跨境詐欺犯罪」為題，規劃主題演講及4場專題研討，涵蓋「電信與網路科技犯罪 」、「人口販運與詐欺犯罪 」、「非法金流與金融洗錢」及「新型虛擬貨幣犯罪 」等議題，並邀請歐洲、美洲及亞太地區執法專家主講、透過精闢分析與專業見解，分析各國面臨跨境詐欺犯罪的挑戰，分享打擊犯罪的執法經驗。

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