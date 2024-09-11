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台泰智慧城市論壇　林佳龍「互利共贏」：助泰國數位、淨零轉型

▲▼林佳龍預錄影片參加「台泰智慧城市商機交流論壇」。（圖／外交部提供）

▲林佳龍預錄影片參加「台泰智慧城市商機交流論壇」。（圖／外交部提供）

記者杜冠霖／台北報導

「台泰智慧城市商機交流論壇」昨（10日）在泰國曼谷舉行，外交部長林佳龍特別預錄英文致詞影片參與，林佳龍表示，台灣具備堅強科技實力，泰國也具有巨大發展潛力，未來將仿照AMATA台北智慧城採用台灣智慧解決方案，由台灣協助泰國達成「數位」與「淨零」雙軸轉型一次到位，改善城市治理，並讓雙方企業共創商機，與泰國發展出互利共贏的合作模式。

林佳龍致詞時指出，去年9月，他和時任國發會主委龔明鑫等人一同前往曼谷參加「2023台泰產業鏈結高峰論壇」，開展台泰雙方在各領域的合作，回台後也促成「台泰智慧城市產業聯盟」成立，做為推動雙邊交流的平台。

林佳龍表示，今年3月「2024智慧城市展暨淨零城市展」在台北舉辦，創下史上最多、400位來自泰國政府及產業界嘉賓，充分顯示泰國對發展智慧城市的重視以及與台灣合作的殷切期盼。

因應國際間推廣「淨零」的趨勢以及泰國國內「數位」、「淨零」雙軸轉型及供應鏈重組，目前泰國政府極力推動「東部經濟走廊建設」，結合高科技應用，預計將工業區打造成「智慧園區」。

林佳龍指出，目前台灣已有近300項智慧城市服務方案，並促成超過100案系統輸出海外，在泰國也有吞武里醫院成功導入智慧醫療，及曼谷M9高速公路導入ETC (Electronic Toll Collection) 的成功經驗，無疑是台灣在智慧城市方案中科技實力的十足展現。

林佳龍說，就任外交部長後，他將「經貿外交」視為重要外交方針，期盼整合政府跨部會的「科技、資金與人才」輸出台灣的優勢產業，帶動友好國家的經濟與繁榮，讓世界認為「與台灣交朋友」值得驕傲與光榮。
 

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