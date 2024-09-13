女教授創業賣藥　新藥未臨床被相中...賣329.8億拿下第一桶金

▲黃超蘭（圖中）一舉拿下法國藥企的授權意向，交易估值約10.3億美元。（圖／翻攝中國企業家，下同）

記者魏有德／綜合報導

法國知名藥企益普生7月11日宣佈，在藥物分子FS001的領域裡與大陸昱言科技達成合作，昱言科技將這款ADC（抗體-藥物偶聯物）藥物在全球範圍內的開發、製造和商業化的獨家權利許可給益普生，潛在總交易額為10.3億美元（約329.8億元新台幣）。而這間昱言科技成立僅3年，背後的推手便是創辦人中國醫學科學院北京協和醫院教授黃超蘭。

《中國企業家》報導，FS001展示了令人驚訝的藥效和研發速度。從2021年開始立項，到做成一個藥物分子，只用了兩年時間。相較之下，傳統的藥物研發流程到這個節點，一般需要5至7年。

黃超蘭認為，首款產品在短時間內就授權成功，就是外界對公司體系的認可，「昱言科技在研的有十幾條管線，靶點涵蓋腫瘤、自身免疫領域的多個適應症，都瞄準了First-in-Class（原始創新），這是我們跟別人最不一樣的地方。」

黃超蘭提到，相較於其他同類型的蛋白質組公司，「我們資金流很健康，沒有拼命招人，都是控制在二十幾個人，其他的同類型公司上來就一百多人了，對一家初創公司來說，這樣風險最小。」

公開資訊顯示，黃超蘭本科畢業後先去中學當了幾年教師，再重回校園攻讀物理化學專業，經博士導師啟發，她進入了質譜技術研究領域。從教師到創業，她坦言，並非意料之事，但在當下的環境裡，這類擺脫大軍團作戰固有思維模式的創業路徑，或許是這個時代下的新解法。」