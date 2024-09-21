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大陸 大陸焦點 特派現場

大陸首條「台北路」在武漢　寶島公園「雙塔」讓高雄人思鄉有感

▲▼ 武漢台北路、台青創業 。（圖／記者任以芳攝）

▲ 武漢「台北路」是全大陸第一條以台灣作為路名的地方。（圖／記者任以芳攝）

記者任以芳／武漢報導 

台灣各地有許多街道採用大陸地名，其實大陸湖北省武漢也有類似路名，位於武漢江岸區解放大道中段西北側，是大陸首條以「台北」命名的街道，還有附近寶島公園的「雙塔」，也讓許多在武漢工作或居住的台灣民眾十分親切，尤其是高雄人見到「雙塔」都會想起鑾池潭的「龍虎塔」。

湖北省會武漢江岸區擁有與台灣密不可分小故事，80年代中期，出現全大陸第一條以「台北」命名的道路。20世紀90年代後期，「台北路」成為台灣風情特色街區。

▲▼ 武漢台北路、台青創業 。（圖／記者任以芳攝）

▲武漢台灣特色街區街道出現許多以台灣地名為主的招牌。（圖／記者任以芳攝）

因為周邊街道、小區、商店開始以台灣地名命名，台灣22個縣市只有基隆和南頭沒有用到地名，整個台灣特色街區用的最多的就是台北，像是台北村、台北二路、高雄路、金門路等。飯店也充滿了台灣特色，如新竹餐廳、日月潭飯店等，

武漢市地方誌編纂委員會辦公室副主任吳明堂受訪時也說，「台北路是中國大陸第一條以台灣地名命名的道路，目前除了基隆和南投以外，台灣其他所有的縣市在武漢都有命名的地名。」

▲▼ 武漢台北路、台青創業 。（圖／記者任以芳攝）

▲▼ 武漢台北路、台青創業 。（圖／記者任以芳攝）

▲寶島公園的雙塔就是仿造高雄蓮池潭的龍虎塔 。（圖／記者任以芳攝）

除了特色台灣街道，位於武漢市台北街道的「寶島公園」歷史悠久，充滿濃濃台灣元素，公園內的園林借鑒台灣花蓮的寺廟建築風格，尤其是雙塔景觀，讓人一看就想起高雄蓮池潭的龍虎塔。

「我就剛好就是高雄人，看到公園的龍虎塔和台灣地名覺得特別親切，武漢人也和台灣人一樣親切，很有人情味。」在武漢創業、定居的台灣青年張立綸也分享，這座雙塔真的只差一隻龍、一隻虎，兩個塔完全仿照高雄蓮池潭龍虎塔的原型仿建。

▲▼ 武漢台北路、台青創業 。（圖／記者任以芳攝）

▲高雄台青張立綸與妻子來武漢創業，感受當地人情味與親切感。（圖／記者任以芳攝）

2017年來武漢打拚的張立綸分享自己創業心得，「2017年剛來武漢，台灣保單利率差不多2個點左右，但這邊可以到4個點，不管是存款保證或是收益反而更高。」

「大陸14億人口，將近三成的人還沒有任何保障。」張立綸也介紹，自己創業的核心方向是選擇專業型的知識賽道，主要做保險風險管理和諮詢服務。

目前，他的公司已經託管將近快200萬個家庭，主要為客戶把關和選擇最好的保險權益。即使大環境景氣較差，張立綸還是很看好這塊市場，「風險之下人人平等」，努力做好服務的理念，也讓他獲得許多肯定與認可，在屬於自己專業領域，守護顧客的權益與保障。

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