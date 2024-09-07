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1歲娃學走路摔倒…竟「中風」！　家長崩潰：奶都餵不進去

▲嬰兒,母嬰,尿布,爬行,親子。（圖／取自免費圖庫pakutaso）

▲言言在家學走路。（示意圖／取自免費圖庫pakutaso）

記者廖翊慈／綜合報導

湖北宜昌一名1歲2個月大的男嬰言言（化名）日前在家學習走路時，不小心摔了一跤。家長見孩子事後，精神狀況毫無影響，便未帶去醫院檢查，但過了幾小時，孩子突然餵奶餵不進去，不斷從嘴角流出。家長急帶娃到醫院檢查，竟然被醫師診斷出中風。

據《極目新聞》報導，家長表示，「言言出生後一直很健康，三週前，言言學走路時沒站穩，不小心摔到了頭，我們見言言沒有外傷，精神也不錯，以為沒什麼問題，誰知，幾個小時後，言言突然變得不想動，也不咿咿呀呀說話了，吃奶時，奶從右側嘴角流出，右邊的胳膊和腿都沒力氣，抬不起來，我們才急忙將他送到醫院就診。」

醫生檢查發現，言言右下肢和右上肢肌力很差，完全不能活動，評級僅為一級，正常情況為五級，且伴有語言減少。醫師根據磁振造影檢查結果懷疑，言言腦部有梗塞，可能是中風了。

▲▼1歲寶寶「中風」。（圖／翻攝自微博／極目新聞）

▲▼言言被診斷出中風。（圖／翻攝自微博／極目新聞）

▲▼1歲寶寶「中風」。（圖／翻攝自微博／極目新聞）

醫療團隊綜合檢查結果認為，言言是「急性腦梗塞—缺血性腦血管病」，也就是孩子大腦血管出現梗阻，導致了腦部缺血，必須進行手術疏通血管，「腦部梗塞缺血，須盡快想辦法疏通阻塞的血管，一旦錯失時機，腦組織將很難恢復，可能留下偏癱等後遺症。」

醫師表示，「因為孩子年紀小、血管細、腦部組織本身複雜，介入放射科血管瘤科專家操作導管『前進』十分謹慎，幸運的是，因手術及時，言言腦血管的『堵點』被打通，沒有出現後遺症，術後隔天，言言已能抬起手臂、腿，術後第五天，癱瘓的右手已能抓物，並能下地簡單活動。」

醫師說道，「雖然與成人相比，兒童腦梗人數相對較少，但每年我們也會遇到，成年人和兒童不同，成人可能因為一些潛在疾病例如高血脂、高血壓導致動脈粥狀硬化，血管阻塞導致腦梗、兒童中風。」

專家分析，言言發生中風，與先前摔角撞到頭部有一定的關係，但背後具體的發病機制仍不清楚。

醫師提醒，兒童不會像成年人一樣主動訴說自己的病情，不會主動就醫，因此，家長要多留心觀察孩子，及早辨識中風徵兆，「部分中風兒童早期會出現抽筋、一側肢體的活動減少、失語、口角歪斜、眼裂不等大、意識水平改變、共濟失調、頭痛、噁心嘔吐等，一定要引起家長的重視，並及早就醫，盡快把患童送到有救治能力的醫院就診，以免延誤治療。」

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