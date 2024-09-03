電池爆炸！男大生疑見死不救關門獨自逃生　室友全身90%燒傷

記者廖翊慈／綜合報導

湖北武漢城市學院一名男大生日前將電動機車的電池，帶回租屋處充電，怎料電池過熱爆炸引發火災。該場事故造成男大生的室友全身90%燒燙傷。室友的父親杜先生悲憤表示，事發當下男大生將門關起，並獨自逃生，未將睡夢中的兒子叫醒，目前孩子仍躺在醫院中。

據《星島頭條》報導，走廊監視器畫面顯示，電池起火時，男大生從房間衝出走廊，然後拿起2瓶滅火器準備撲火，疑因怕火勢蔓延將房門拉上，滅火器被擺在門外，濃煙瞬間湧入走廊，他並未使用滅火器滅火，反而迅速逃離現場。

▲租屋處發生火災。（圖／翻攝自微博）

杜先生表示，兒子是武漢城市學院大三在讀生，暑期和同學（該名男大生）在外合租打工，火災發生時，因男大生關門，兒子未能逃出，全身燒傷90%，50多天醫療費已花費近百萬（人民幣，下同）。

▲男大生（左）獨自逃生，杜先生的兒子（右）仍躺在醫院。（圖／翻攝自微博）

杜先生說道，「他（兒子）是二人合租的一個房子，男大生的電動車電池全是租的，電池是那個男大生提進去充電的，在充電的過程中就爆炸了，把我兒子燒傷，那個男大生一點事都沒有，他第一時間沒把滅火器放進去，把滅火器放在門口了，他就沒滅火，最後又下意識的關門，導致我兒子一下子沒出來。」

▲杜先生表示，龐大的治療費用讓他無力負擔。（圖／翻攝自微博）

杜先生表示，估計醫藥費全數達300萬，但自己根本無法負擔，醫院現在沒錢就不做手術，「目前事故認定是電池充電過熱導致，電池是該男大生的，對方目前只給了1萬元，房東也沒去看孩子。」