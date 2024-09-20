老人在電梯失禁！被物業傳群組公審　兒子痛哭：父離家自殺

▲物業在社區群組中，直接將未打碼照片上傳，引起住戶謾罵。（圖／翻攝自微博）

記者廖翊慈／綜合報導

湖北武漢一名七旬老人日前在電梯失禁，用塑膠袋接排泄物，隨後監視器畫面被物業公布在社區群組中。老人的兒子周先生悲痛表示，爸爸是一個自尊心很強的人，被物業公布後，不斷被鄰居指指點點，最後不堪其辱出走自殺。

據《瀟湘晨報》報導，周先生表示，「父親當時在電梯裡大便，手上有個袋子，去接的時候，可能有一部分沒接住，漏在地上了，後來，物業將影片畫面，沒有打碼和任何處理，直接傳到群組。」

周先生說道，「社區那些居民就在我爸身後議論，指指點點的，我爸自尊心又很強，聽不慣這些話，9月5日早上離家出走了，找我爸找到第四天，才找到屍體，警方給我的死亡證明是自殺。」

▲警方判定，老人是自殺。（圖／翻攝自微博）

周先生表示，目前物業經理已經承認，這個屬於工作疏漏，「我要求他在群組出具證明書，證明我爸不是故意為之，結果對方一直不肯出具證明。」

該起事件引起網友討論，有人認為，「人有三急，老人這種行為可以理解」、「老人家、小孩子這些都是 可以理解的，如果是個意外憋不住，物業就沒必要這樣子了，收了物業費沒有清理的責任嗎」、「我父親就這樣，現在快八十了，忍不住的，在家經常大小便失禁，老年人不是故意的」、「都帶袋子了肯定不是故意想拉的，好可憐」。

還有人指出，「如果事後他們家屬有打掃了，物業不應該曝光」、「我覺得有基礎病忍不住拉了沒問題，回頭立刻給人家打掃了嗎」、「可以理解，但是家人應該第一時間回去清理乾淨」、「老人大小便失禁也能理解，但事後把弄髒的電梯處理一下」。

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