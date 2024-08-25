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90後夫妻鬧離婚！名牌包不爭卻搶「13隻烏龜」撫養權　判決出爐

90後夫妻鬧離婚！名牌包不爭卻搶「13隻烏龜」撫養權　法院判決出爐

▲在法官調解後，13隻烏龜們終於有了穩定的家。（示意圖／Pexels）

圖文／CTWANT

「買的時候我也出錢了，這是我們夫妻的共同財產，我也有份！」法庭外2個爬寵箱裡，13隻烏龜正悠閒地散著步，全然不知在法庭內，原、被告正因為牠們的歸屬問題爭論不休。近日，大陸湖北省武漢市東西湖法院臨空港人民法庭調解1起訴訟離婚案件。在法官的耐心調解下，夫妻對其在婚內購買的13隻烏龜的分配達成了合意。

綜合陸媒報導，雷明（以下皆為化名）和梅朵是一對90後小夫妻，2人於2021年登記結婚。好景不長，今年7月，梅朵因雙方性格不合，矛盾日益增多向法院提起了離婚訴訟。翻閱卷宗後，承辦法官王君了解到，雙方婚後共同生活時間不長，沒有生育子女，財產也比較簡單，具備較好的調解基礎。

通過電話聯繫，雷明同意離婚，並且對婚內購買的名牌包包、手機等財物分配都沒有異議，但是要求梅朵返還其拿走1一批寵物龜。8月9日，梅朵帶著2個爬寵箱來到法庭，雷明一見面就圍著箱子，仔細地查看烏龜。原來雷明經營1家寵物店，有著豐富的寵物飼養、培育經驗。

今年初，雷明的寵物店購入了1批烏龜，價值人民幣18萬元（約新台幣80萬元）。夫妻倆發生爭執後，梅朵擅自將這批烏龜帶回了老家。雷明當庭主張，「法官，梅朵根本就不懂怎麽養烏龜，她也沒有好的銷售渠道，如果這批烏龜給她，她很難賣出去也養不好。」

女方坦言，「法官，我確實不會養烏龜，但是當初買這批烏龜的時候，我也是出了一半的錢，這也是我們夫妻共同財產，我應該有份。烏龜可以給他，但我要求他補償我10萬元。」

法官認為，雷明是專業的寵物飼養和銷售人員，寵物龜歸他肯定既利於烏龜的生長，也能最大程度實現商業價值。但是這批烏龜也的確屬於夫妻共同財產，且價值18萬元也不是一筆小數目，應該給予另一方一定的經濟補償。

從法律規定談到夫妻相處，從養寵的情緒價值談到商業價值，終於，在法官的動之以情、曉之以理下，雙方達成調解意見。梅朵將13隻烏龜返還給雷明，南方補償人民幣8萬元（約新台幣35萬元）。臨空港法庭當場製作並送達了民事調解書，烏龜們也終於有了穩定的家。

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