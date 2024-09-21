　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

「921強震25年」102秒狂搖奪2415人命、1.1萬傷　逾5萬戶房屋全倒

▲921地震南投集集車站。（圖／慈濟基金會提供）
▲25年前，921大地震把南投集集車站震歪，為了保留該車站的特色，災後原地修建，變成觀光景點。（圖／慈濟基金會提供）

記者陳詩璧／整理報導

25年前的今天、1999年9月21日，凌晨1點47分，南投縣集集鎮發生芮氏規模7.3大地震，連續102秒天搖地動，造成2,415人死亡，1.1萬人受傷，震垮全台5.1萬多間房子，經濟損失達3,647億元，是台灣近年來最大天災。

▲▼921地震台中太平市倒塌大樓。（圖／慈濟基金會提供） ▲▼921地震台中市德昌新世界重創。（圖／慈濟基金會提供）

▲921地震導致台中太平市大樓倒塌（左），台中市德昌新世界受到重創（右）。（圖／慈濟基金會提供）

[廣告]請繼續往下閱讀...

芮氏7.3強震，連續搖晃102秒，導致南投、台中一帶災情慘重，曾經參與重建規畫的慈濟基金會顧問林敏朝，過去曾談到921當時的景象，他說「每一個畫面都怵目驚心，到現在都還清晰烙印在腦袋裡，真的忘不了，而且路面整條拱起、房子全垮了疊在一起、大家都在搶救、病患躺在路邊...」。

▲▼921地震，把台中光復國中操場震出一條斷層線，最後設成921地震教育園區。（圖／國立自然科學博物館提供）

▲▼921地震，把台中光復國中操場震出一條斷層線，最後設成921地震教育園區。（圖／國立自然科學博物館提供）

▲▼921地震，把台中光復國中操場震出一條斷層線，最後設成921地震教育園區。（圖／國立自然科學博物館提供）

地震造成車籠埔斷層錯動，斷層線穿過台中霧峰的光復國中操場，導致操場垂直抬升2.4公尺，水平錯動3.4公尺，加上校舍受損嚴重，於是原地改建成「921地震教育園區」，保存被地震破壞過的遺跡，並交由國立自然科學博物館管理。
▲▼921重創台灣，包括松山東星大樓倒塌，其中南投災情尤其慘重。（圖／慈濟基金會提供） ▲▼921重創台灣，包括松山東星大樓倒塌，其中南投災情尤其慘重。（圖／慈濟基金會提供）
▲921震央南投災情慘重（左）、台北松山東星大樓倒塌（右）。（圖／慈濟基金會提供）

災後統計，全台逾700所學校受損，事件發生隔年、2000年政府訂立每年9月21日為「國家防災日」，並舉行地震演習，今（2024）年的國家防災日提早至昨（20日）舉辦，除了地震演習、簡訊發送之外，也進行「指定電視頻道播放重大訊息」演練，在昨（20日）上午10時59分至11時01分演習期間，電視畫面自動進行切換。

▲921地震簡訊演習。（圖／記者陳詩璧製）
▲國家防災日演習，2024年提早至20日舉辦，並在上午9點21分發送國家級警報。（圖／記者陳詩璧製）

震央地區、南投縣集集鎮武昌宮在強震襲擊之下，一樓整個坍塌，之後廟方決定保留遺跡紀念，並在廟的外圍搭建水泥欄杆，上頭掛著「集集九二一地震紀念館」，而廟方和地方人士在原址正前方搭起新的武昌宮，供信眾參拜。

▲▼南投集集921倒掉的武昌宮及新建成的武昌宮。（圖／記者陳詩璧攝） ▲▼南投集集921倒掉的武昌宮及新建成的武昌宮。（圖／記者陳詩璧攝）

▲倒塌的武昌宮（左），外圍搭起水泥欄杆，原址正前方興建新的武昌宮（右）。（圖／記者陳詩璧攝）

這場天災，造成不少民眾家園毀損，台中市太平區新坪生活公園社區當年被判定全倒，但因都更重建有爭議，該地區截至2023年9月21日仍未有進展，被拆掉的地區還是一片雜草。而雲林縣道149甲線25K到28K之間，中斷22年沒有辦法修建，一直到2018年，雲林縣政府投入經費修建，才在2022年2月25日完工，恢復全線通車。
▲雲林縣縣道149甲線是古坑樟湖通往草嶺的重要聯絡道路，921大地震坍方中斷迄今已22年，雲林縣政府投入近3億經費復建，所有工程皆已完成並於今日辦理全線通車。（圖／記者蔡佩旻翻攝）
▲雲林縣縣道149甲線25K-28K路段，被921大地震震到坍方，中斷22年後，於2018年投入經費修整，2022年全線通車。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

ET快訊
歐陽妮妮「孕肚1特徵」露餡！　網瘋猜性別
大谷翔平51號全壘打挑戰潛規則：有罪還是無罪？
林森北路「長腿酒店妹」跨國運毒！　正面照曝光
蔡壁如認證「四叉貓1人滅1黨」　揭火鍋會直球對決內幕
屏東師專約「穿較緊的女學生」出遊被酸是色狗　4師通報竟被告
神劇本！大谷翔平親自完成「2012年願望」　12年前照片曝光
真主黨「最高指揮官」死亡　以色列稱擊殺10要員
景美女中從前3志願掉到28名　校長出面曝3原因

分享給朋友：

追蹤我們：

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

獨／利吉鹿野斷層「百年未見6.5地震」　學者：東南部強震風險高

獨／西部「3地震帶」防規模7強震！學者：威脅人口密集、科學園區

秋冬公費疫苗疾管署推「左流右新」同時打　研究：副作用不會更強

「921強震25年」102秒狂搖奪2415人命、1.1萬傷　逾5萬戶房屋全倒

好市多「握壽司」賣不完怎麼辦　影片揭密引朝聖

景美女中從前3志願掉到28名　校長回應曝3原因

大雷雨炸苗栗！　氣象專家：啟動多雨模式

快訊／大雷雨炸整晚！　苗栗「土石流」淹沒山路

頂呱呱炸雞震撼2牛津女大生　「我們以後怎麼面對英國的雞」

苗栗大雷雨國家警報！豪大雨炸2縣市　雨神伴週末

他砸15萬爆買iPhone 16　果粉4：30就衝直營店排隊

國家級交通及產業升級＋親民房價　淡水新市鎮重返新北潛力宜居城市

女剪髮「借1千付700」再還1千　理髮師懵了：感覺哪裡怪怪的

大谷翔平單季51-51神紀錄　主播喊：棒球史上最偉大的一天

鍾欣凌、胡智爲「姊弟相認」　互送嬰兒車＆實戰手套當見面禮

高雄惡火16歲兄喪命樓梯口　弟40%燙傷...全家福惹鼻酸

22歲台男赴陸失聯第25天　曾用IG「閱後即焚」報平安

小S喝醉「連發50條語音訊息！」　蔡康永一看：當然一條都不聽XD

蝸牛小米粽3死！8人體內驗出托福松　廚房找到「一包拆封芬普尼」

大咖都在Disney+！朴信惠.金泰梨重磅回歸　現訂閱下殺5折還能擁有金秀賢.池昌旭

獨／利吉鹿野斷層「百年未見6.5地震」　學者：東南部強震風險高

獨／西部「3地震帶」防規模7強震！學者：威脅人口密集、科學園區

秋冬公費疫苗疾管署推「左流右新」同時打　研究：副作用不會更強

「921強震25年」102秒狂搖奪2415人命、1.1萬傷　逾5萬戶房屋全倒

好市多「握壽司」賣不完怎麼辦　影片揭密引朝聖

景美女中從前3志願掉到28名　校長回應曝3原因

大雷雨炸苗栗！　氣象專家：啟動多雨模式

快訊／大雷雨炸整晚！　苗栗「土石流」淹沒山路

頂呱呱炸雞震撼2牛津女大生　「我們以後怎麼面對英國的雞」

苗栗大雷雨國家警報！豪大雨炸2縣市　雨神伴週末

海牛吃番茄「用嘴唇拿」有禮貌　保育員還捕捉「放屁瞬間」

《吐司男之吻》李康宜突消失10年「爆已婚」！　友人現身揭她現況

獨／利吉鹿野斷層「百年未見6.5地震」　學者：東南部強震風險高

福特「新一代Mondeo」將推新油電！入手門檻更低、更省油

打開機上餐盒「活老鼠」猛竄出！　班機急改道迫降

大谷翔平51號全壘打挑戰潛規則：有罪還是無罪？

日本男童遭殺害才解禁水產品進口？陸外交部：沒有關聯！

獨／西部「3地震帶」防規模7強震！學者：威脅人口密集、科學園區

不爽老公外遇　妻幫小三「掛號婦產科」被判2個月

林森北路「長腿酒店妹」跨國運毒！　正面照曝光

差點成佳餚！車騎一半猛虎竄出　催油門崩潰逃25秒 網歪：車哪牌？

生活熱門新聞

YT榨乳片被封　正妹「人體彩繪打掃」吸百萬觀看

讀畢業一定賺錢？眾人點名2系誤會大了

低壓水彈擊全台「明晚到周日雨最猛」　熱帶系統掃過北部海面

頂呱呱震撼2牛津女大生：根本天堂

好市多「握壽司」賣不完怎麼辦　影片揭密引朝聖

快訊／9縣市大雨特報　一路下到入夜

八方雲集「1飲品超意外」　妹子驚：打趴手搖飲！

他揭1飲料超像蘋果西打！千人掀論戰

十盛大逆轉網力挺店長親上線回覆

狠愛演拆夥4年　老粉喊「他是最大贏家」

快訊／大雷雨炸整晚！　苗栗「土石流」淹沒山路

寵物餐廳老闆跟女員工外遇！闆娘宣布熄燈

愛情來了！4生肖下半年遇「鳳閣星」迎真愛

景美女中校排名掉到28　校長曝3原因

更多熱門

關鍵字：

921大地震25年7.3強震南投集集

讀者迴響

熱門新聞

遭燙陰毛、棉棒捅肛門！19歲少年怒砍死同學

弒母殺女友！他帶嫂嫂逃32年後解脫了

許家蓓逝　吳沛憶：牽妳的手交給菩薩

YT榨乳片被封　正妹「人體彩繪打掃」吸百萬觀看

劉芒消失9個月結婚了！

22歲男赴陸失聯！IG「閱後即焚」報平安　

郭書瑤禮服「只有三塊布」辣翻

天降雕像「重擊頭部」　女經理路過被砸死

大谷50轟紀錄球被球迷帶回家　記者怒揭球團騙球話術

讀畢業一定賺錢？眾人點名2系誤會大了

低壓水彈擊全台「明晚到周日雨最猛」　熱帶系統掃過北部海面

老師約「緊身女學生」被酸是色狗　4同事通報竟被告

頂呱呱震撼2牛津女大生：根本天堂

好市多「握壽司」賣不完怎麼辦　影片揭密引朝聖

快訊／9縣市大雨特報　一路下到入夜

更多

最夯影音

更多

他砸15萬爆買iPhone 16　果粉4：30就衝直營店排隊

國家級交通及產業升級＋親民房價　淡水新市鎮重返新北潛力宜居城市

女剪髮「借1千付700」再還1千　理髮師懵了：感覺哪裡怪怪的

大谷翔平單季51-51神紀錄　主播喊：棒球史上最偉大的一天

鍾欣凌、胡智爲「姊弟相認」　互送嬰兒車＆實戰手套當見面禮

熱門快報

L’Étape環法自行車挑戰賽

L’Étape環法自行車挑戰賽

現在報名享有「東森獨家運動鼓勵金」報名費$200折抵，記得輸入序號ETLETAPE241130

運動應援！六款全家健康餐食開箱

運動應援！六款全家健康餐食開箱

「文里補習班」開課啦！開箱6款新的全家「健康志向餐食」！幫大家多營養少負擔

琦郁帶你看看淡水的驚人改變！

琦郁帶你看看淡水的驚人改變！

還在覺得塞車不方便？跟著「琦郁房事悄悄話」走進淡水，這邊讓你跌破眼鏡！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

ETtoday夏日七逃企劃

ETtoday夏日七逃企劃

新聞雲APP會員優惠：暑假出遊省荷包！霜淇淋買一送一、送200元小人國餐飲兌換券

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面