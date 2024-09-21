「921強震25年」102秒狂搖奪2415人命、1.1萬傷　逾5萬戶房屋全倒



▲25年前，921大地震把南投集集車站震歪，為了保留該車站的特色，災後原地修建，變成觀光景點。（圖／慈濟基金會提供）



記者陳詩璧／整理報導

25年前的今天、1999年9月21日，凌晨1點47分，南投縣集集鎮發生芮氏規模7.3大地震，連續102秒天搖地動，造成2,415人死亡，1.1萬人受傷，震垮全台5.1萬多間房子，經濟損失達3,647億元，是台灣近年來最大天災。

▲921地震導致台中太平市大樓倒塌（左），台中市德昌新世界受到重創（右）。（圖／慈濟基金會提供）

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芮氏7.3強震，連續搖晃102秒，導致南投、台中一帶災情慘重，曾經參與重建規畫的慈濟基金會顧問林敏朝，過去曾談到921當時的景象，他說「每一個畫面都怵目驚心，到現在都還清晰烙印在腦袋裡，真的忘不了，而且路面整條拱起、房子全垮了疊在一起、大家都在搶救、病患躺在路邊...」。

▲▼921地震，把台中光復國中操場震出一條斷層線，最後設成921地震教育園區。（圖／國立自然科學博物館提供）

地震造成車籠埔斷層錯動，斷層線穿過台中霧峰的光復國中操場，導致操場垂直抬升2.4公尺，水平錯動3.4公尺，加上校舍受損嚴重，於是原地改建成「921地震教育園區」，保存被地震破壞過的遺跡，並交由國立自然科學博物館管理。



▲921震央南投災情慘重（左）、台北松山東星大樓倒塌（右）。（圖／慈濟基金會提供）

災後統計，全台逾700所學校受損，事件發生隔年、2000年政府訂立每年9月21日為「國家防災日」，並舉行地震演習，今（2024）年的國家防災日提早至昨（20日）舉辦，除了地震演習、簡訊發送之外，也進行「指定電視頻道播放重大訊息」演練，在昨（20日）上午10時59分至11時01分演習期間，電視畫面自動進行切換。



▲國家防災日演習，2024年提早至20日舉辦，並在上午9點21分發送國家級警報。（圖／記者陳詩璧製）



震央地區、南投縣集集鎮武昌宮在強震襲擊之下，一樓整個坍塌，之後廟方決定保留遺跡紀念，並在廟的外圍搭建水泥欄杆，上頭掛著「集集九二一地震紀念館」，而廟方和地方人士在原址正前方搭起新的武昌宮，供信眾參拜。

▲倒塌的武昌宮（左），外圍搭起水泥欄杆，原址正前方興建新的武昌宮（右）。（圖／記者陳詩璧攝）



這場天災，造成不少民眾家園毀損，台中市太平區新坪生活公園社區當年被判定全倒，但因都更重建有爭議，該地區截至2023年9月21日仍未有進展，被拆掉的地區還是一片雜草。而雲林縣道149甲線25K到28K之間，中斷22年沒有辦法修建，一直到2018年，雲林縣政府投入經費修建，才在2022年2月25日完工，恢復全線通車。



▲雲林縣縣道149甲線25K-28K路段，被921大地震震到坍方，中斷22年後，於2018年投入經費修整，2022年全線通車。（圖／記者蔡佩旻翻攝）