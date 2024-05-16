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南投推「噗噗共乘」改善偏鄉交通　竹山鹿谷名間9月試辦

▲南投縣政府推「幸福巴士2.0」，9月將於竹山、名間、鹿谷等偏鄉試辦上路。（圖／南投縣政府提供，下同）

▲南投縣政府推「幸福巴士2.0」，9月將於竹山、名間、鹿谷等偏鄉試辦上路。（圖／南投縣政府提供，下同）

記者高堂堯／南投報導

南投縣偏鄉交通不便，為改善民眾搭乘客運到站、後續到點接送的「最後一哩路」，縣政府提出「幸福巴士2.0（噗噗共乘）」計畫，遴選合適的9人座以下小客車為運具、配合4大交通轉運站設置，採公車收費方式、8公里內全票收費25元，第一階段推行區域為竹山、名間、鹿谷3鄉鎮，預定於今年9月可辦理試營運。

南投縣議會15日召開縣政總質詢，陳宜君、沈夙崢等議員關心全縣整體交通規劃、台中捷運延伸至南投、交通轉運站及幸福巴士2.0計畫的推動情形；許淑華強調，南投縣不管是在地居民或觀光遊客搭乘客運，向來缺乏到站後的到點接送，因此提出幸福巴士2.0計畫，由縣府主導及營運、配合各鄉鎮公所原有的「幸福巴士1.0」計畫，新增路線給予補強，並搭配4大交通轉運站做轉運接駁與交通串聯，因應在地就醫、就學及民行需求，打造更便利的偏鄉交通路網。

▲南投縣政府推「幸福巴士2.0」，9月將於竹山、名間、鹿谷等偏鄉試辦上路。（圖／南投縣政府提供）

縣府交通管理所長王丞達說明，目前幸福巴士有中央公共運輸計畫的專案補助經費，由各公所執行中，但因有些鄉鎮並未開辦，所以縣府初步規劃以每年2至3鄉鎮方式辦理推廣，導入「噗噗共乘」模式，遴選合適的客運或計程車業者進駐，將車輛引導至轉運站再做轉運接駁。

許淑華表示，4大交通轉運站都已在積極規劃推動中，其中南投市交通轉運站的用地經費，縣府今年已編列預算要執行，正在跟用地業者協商，將採協議價購方式辦理，希望能早日完成，讓轉運站能發揮功能，成為南投市的交通轉運中心。

台中捷運橘線延伸至南投案方面，許淑華說明，在立委任內就已爭取到經費，補助縣府進行南投縣軌道系統整體網路評估計畫，包括台中捷運從霧峰延伸至草屯、中興新村及南投市，以及台鐵集集支線濁水站延伸至南投市區的整體評估，盼形成完整路網，縣府也將會在7月完成評估計畫的期初報告。

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