不必出遠門！巒大杉精油禮盒上市　享受在森林香氛甦醒的早晨

▲巒大杉精油禮盒原料皆來自南投縣信義鄉巒大事業區純淨的巒大杉森林。（圖／林業保育署南投分署提供）

記者高堂堯／南投報導

林業保育署南投分署與鹿谷鄉在地青創品牌「森林邦」合作開發，首次推出限量「巒大杉精油禮盒-晴天」，讓喜歡臺灣森林味道的民眾不必出遠門，就可從視、嗅、及觸覺體驗來自於南投森林之獨特香味魅力。

林保署南投分署表示，巒大杉精油禮盒原料皆來自信義鄉巒大事業區純淨的巒大杉森林；巒大杉因木材芳香濃郁，故又稱「香杉」，最早為1907年最先在南投縣信義鄉「巒大山」所發現，故命名為巒大杉，亦即該分署目前所轄管巒大事業區範圍，是該分署相當具代表性的貴重木之一。

▲▼巒大杉精油經檢驗分析，發現含量較高成分為雪松醇，其氣味芬芳耐聞。（圖／林業保育署南投分署提供）

南投分署指出，巒大杉精油經檢驗分析，發現含量較高成分為雪松醇（Cedrol），其氣味芬芳耐聞，讓森林香氛愛好者回味不已，更適合於晨間使用，有如熹光微微、綠樹薄霧，漫步林間、浸潤於自然與光的懷抱中的感覺，在香氣中甦醒、開啟一天的活力；禮盒內含有巒大杉精油、調和精油、純露噴霧及擴香木，外盒更以永續循環為理念，運用巒大杉邊角料製成，在精油使用完畢後可繼續當成收納盒使用。

▲巒大杉因木材芳香濃郁，故又稱「香杉」。（圖／林業保育署南投分署提供）

南投分署長李政賢說明，為培育優質國產木材，該分署會定期將人工林進行適度疏伐整理，疏伐下來的原木70%會製成規格用材加以運用，其餘30%枝梢等剩餘資材同樣不浪費、可萃取出精油及純露，並與在地原住民族人及青年合作開發產品，盼藉此提升在地部落、社區工作機會，共創綠色經濟發展新契機。

▲▼林業保育署南投分署與鹿谷在地青創品牌「森林邦」合作開發，推出限量「巒大杉精油禮盒」，內含有巒大杉精油、調和精油、純露噴霧及擴香木。（圖／林業保育署南投分署提供）

「巒大杉精油禮盒-晴天」目前已正式對外販售，民眾可至奧萬大森林遊樂區森林小舖選購，或透過「森林邦」網站訂購，後續也會在市集展售。