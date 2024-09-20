黃國昌轟翁柏宗「送高價海鮮廠商買單」　NCC急澄清：絕無此事

記者蘇晟彥／台北報導

20日立法院新會期開議，民眾黨立院黨團針對NCC砲轟，高喊「NCC代理主委翁柏宗滾出去」讓議事中斷，而在質詢時，黃國昌質疑NCC代理主委翁柏宗收受業者贈與魚貨，並提出相關證據，對此，NCC下午也緊急做出回應強調，「特別澄清絕無此事」。

▼NCC代理主委20日遭民眾黨立院黨團砲轟。（圖／記者屠惠剛攝）



NCC發出聲明指出，對於黃國昌委員提出陳建平先生「對話紀錄」質詢，澄清絕無此事。翁代主委於111年10月26日已發聲明稿說明1、嚴正聲明絕無此事2、建議委員會全案送地檢署調查3、傳聞證據有待審酌4、以高道德標準自行迴避，並在同年11月立法院交通委員會質詢時，針對相同議題回應說明「絕無此事」、「是被冒名吹噓的受害者」，主張應全案送檢調釐清。

另值得注意，翁代主委在111年10月26日發布聲明稿後，陳建平先生同日下午亦發布4點聲明，其中提到「提供資料之事，且此方式有誤導外界認為本人指稱翁副主委涉及洩密之虞，令人遺憾!...」、「…該等事證內容是否屬實，應由檢調單位及通傳會調查說明」等語。足見連提供「對話紀錄」的當事人都不知真偽之內容且未指稱洩密之事實。有上開事實，卻不給予回應機會，實難接受。

此外，20日黃國昌更在會上指出，接獲NCC內部檢舉，翁柏宗過年贈送高價海鮮，居然是由廣電媒體公司埋單，NCC則回應，翁代主委於111年1月4日請廠商報價，確認訂貨後，隨即於1月6日直接轉帳付款，1月8日陸續到貨，翁柏宗於貨物尚未到貨就已先付款，均留有證據，費用由特別費付款，並已經過主計室、秘書室核銷無誤。

對今日（9/20）立法院黃國昌委員質詢NCC相關議題，卻不給予說明回應機會，感到遺憾，為避免社會誤解事實，故特此澄清說明。