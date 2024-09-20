　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

黃國昌轟翁柏宗「送高價海鮮廠商買單」　NCC急澄清：絕無此事

記者蘇晟彥／台北報導

20日立法院新會期開議，民眾黨立院黨團針對NCC砲轟，高喊「NCC代理主委翁柏宗滾出去」讓議事中斷，而在質詢時，黃國昌質疑NCC代理主委翁柏宗收受業者贈與魚貨，並提出相關證據，對此，NCC下午也緊急做出回應強調，「特別澄清絕無此事」。

▼NCC代理主委20日遭民眾黨立院黨團砲轟。（圖／記者屠惠剛攝）

▲▼NCC代理主委翁柏宗 行政院長卓榮泰 立法院院會 總質詢。（圖／記者屠惠剛攝）

NCC發出聲明指出，對於黃國昌委員提出陳建平先生「對話紀錄」質詢，澄清絕無此事。翁代主委於111年10月26日已發聲明稿說明1、嚴正聲明絕無此事2、建議委員會全案送地檢署調查3、傳聞證據有待審酌4、以高道德標準自行迴避，並在同年11月立法院交通委員會質詢時，針對相同議題回應說明「絕無此事」、「是被冒名吹噓的受害者」，主張應全案送檢調釐清。

另值得注意，翁代主委在111年10月26日發布聲明稿後，陳建平先生同日下午亦發布4點聲明，其中提到「提供資料之事，且此方式有誤導外界認為本人指稱翁副主委涉及洩密之虞，令人遺憾!...」、「…該等事證內容是否屬實，應由檢調單位及通傳會調查說明」等語。足見連提供「對話紀錄」的當事人都不知真偽之內容且未指稱洩密之事實。有上開事實，卻不給予回應機會，實難接受。

此外，20日黃國昌更在會上指出，接獲NCC內部檢舉，翁柏宗過年贈送高價海鮮，居然是由廣電媒體公司埋單，NCC則回應，翁代主委於111年1月4日請廠商報價，確認訂貨後，隨即於1月6日直接轉帳付款，1月8日陸續到貨，翁柏宗於貨物尚未到貨就已先付款，均留有證據，費用由特別費付款，並已經過主計室、秘書室核銷無誤。

對今日（9/20）立法院黃國昌委員質詢NCC相關議題，卻不給予說明回應機會，感到遺憾，為避免社會誤解事實，故特此澄清說明。

ET快訊
赴陸失聯男大生已畢業　請假一周沒回來上班
「金龍海嘯」第一排　專家指這裡機率高
死刑「有條件合憲」　行政院：將督促檢討相關規定修正
快訊／死刑釋憲出爐！廢死聯盟發聲了
死刑「有條件合憲」　吳宗憲：37死刑犯可能重返社會
死刑釋憲出爐　最高檢：將為死囚黃春棋、陳憶隆提非常上訴
快訊／下班注意「11縣市續發豪大雨特報」　大雷雨炸3地

分享給朋友：

追蹤我們：

即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 政治最新 全站最新

赴陸失聯男大生已畢業在工作　向老闆請假一周「沒回來上班」

憲法法庭判決死刑「有條件合憲」　行政院：將督促檢討相關規定修正

黃國昌轟翁柏宗「送高價海鮮廠商買單」　NCC急澄清：絕無此事

憲法法庭判死刑「有條件合憲」　綠黨團尊重：涉及修法問題會再評估

傳國慶晚會經費暴增？　北市府：經費都沒問題、增加的都是募款

王鴻薇預言這次打房一定會成功　批「金龍海嘯」太晚又太猛傷及無辜

大法官「犯罪情節需最嚴重」才可判死　藍委：司法院應定義清楚

死刑「有條件合憲」　吳宗憲：37死刑犯可能重返社會

羅文嘉：海基會預算沒暴增　過去企業募捐比例太高

死刑合憲但須限縮範圍　總統：尊重司法審判、強化社會安全

新手爸違停載小孩被按喇叭　慌張忘關門...駕駛搞笑配音

硬要插隊！大媽下車肉身擋車　手撐引擎蓋...後車不讓繼續開

情侶搭船在河上看巴黎鐵塔！　男友突拿戒指下跪求婚超浪漫

趙孟姿曾懷雙胞胎「胚胎沒心跳」　「許孟哲被揪結紮」不拚第三胎

普渡二公降駕滿臉淚痕　雙眼布滿血絲煙燻不眨眼

YTR「欸你這週要幹嘛」Shine要嫁了！　老吳冰島下跪求婚...Ariel：一起辦婚禮

紀卜心逛精品「拉領口看價格」　又遭炎上..掀網友兩派看法

許孟哲夫妻有雙胞胎基因　怕生第3胎一次變4個XD

直男去韓國執事咖啡店　親密互動他直呼受不了

小甜甜：不會上節目了　認「演藝工作全沒」

赴陸失聯男大生已畢業在工作　向老闆請假一周「沒回來上班」

憲法法庭判決死刑「有條件合憲」　行政院：將督促檢討相關規定修正

黃國昌轟翁柏宗「送高價海鮮廠商買單」　NCC急澄清：絕無此事

憲法法庭判死刑「有條件合憲」　綠黨團尊重：涉及修法問題會再評估

傳國慶晚會經費暴增？　北市府：經費都沒問題、增加的都是募款

王鴻薇預言這次打房一定會成功　批「金龍海嘯」太晚又太猛傷及無辜

大法官「犯罪情節需最嚴重」才可判死　藍委：司法院應定義清楚

死刑「有條件合憲」　吳宗憲：37死刑犯可能重返社會

羅文嘉：海基會預算沒暴增　過去企業募捐比例太高

死刑合憲但須限縮範圍　總統：尊重司法審判、強化社會安全

死刑釋憲案宣判「死刑合憲」　台南殉職員警二姊悲喊失望

鳥瞰城市美景！新北最美約會餐廳　2680元享活龍蝦和牛鐵板料理

宋米秦新歌保密到家！閨蜜李毓芬「搶先聽」反應曝光

隱藏版巨型向日葵麵包1天4個！挪威百年磨坊麵粉來台　家樂福獨賣

「奇葩檢測法」鬧糾紛　先交屋再修繕專家教自保

釋憲結果出爐「死刑合憲」　陸正父親：不執行根本廢話！

大貓熊丁丁被關門夾手「狂追撲倒飼養員」　遊客目睹嚇得尖叫

TOYOTA「6-8人座中型MPV」傳國瑞協助生產　2026年逆輸入日本販售

星期天配音專頁被盜「觸及反爆增」！　藍勾勾朝聖：一直出現是怎樣

老人在電梯失禁！被物業傳群組公審　兒子痛哭：父離家自殺

頂級機能黑咖啡 共帶回6盒黑咖啡+4盒咖啡餅乾

政治熱門新聞

快訊／韓國瑜裁示不處理民眾黨團提案　院會再開、現場綠委歡呼喊加油

快訊／新會期首次表決　「藍白合」輾壓退回中央政府總預算

快訊／許家蓓癌逝！吳沛憶「公開牽手照」：遇見一生伴侶，我很幸運

藍白聯手退回中央總預算　國民黨團：大內宣預算爆增全民無法接受

快訊／新會期秒開戰！民眾黨團舉牌杯葛議事　包圍NCC主委嗆滾出去

快訊／憲法法庭判決死刑「有條件合憲」　民進黨回應了

文化部長小野傳不保　3爭議慘背鍋

TPOC名嘴聲量王　他打敗蔡正元奪冠

死刑「有條件合憲」　吳宗憲：37死刑犯可能重返社會

國慶晚會看江蕙復出！　9月30日5400張門票線上線下兩梯次開搶

國慶晚會缺錢藍急罵「卡韓」　他曝真相：國民黨搞錯對象只會拍馬屁

「死道友不是死貧道」！　游淑慧嗆黃珊珊：只敢用部分法條騙小草

自始反對2758決議！國民黨團提案　籲聯大速納中華民國重返

死刑「有條件合憲」　法務部：現行37名死囚身分不變、無釋放問題

更多熱門

相關新聞

批黃國昌「噴口水無差別攻擊」　林楚茵：他身體一直不斷壓過來

批黃國昌「噴口水無差別攻擊」　林楚茵：他身體一直不斷壓過來

立法院新會期今（20日）展開，民眾黨團總召黃國昌一早帶著民眾黨立委抗議行政院恣意解釋NCC組織法的行為違法亂紀，然而，在舉牌抗議的過程中，也與民進黨立委產生推擠。對此，民進黨立委林楚茵表示，黃國昌不只咆哮噴口水，身體更不斷朝她的方向壓過來，真的讓她非常不舒服，她進一步表示，自己已立即請立法院性平會處理。

立院新會期審NCC、考試院、大法官人事案　國民黨團組審查小組把關

立院新會期審NCC、考試院、大法官人事案　國民黨團組審查小組把關

立院開議首日舉牌抗議　民眾黨：行政院解釋NCC組織法完全違法亂紀

立院開議首日舉牌抗議　民眾黨：行政院解釋NCC組織法完全違法亂紀

快訊／韓國瑜裁示不處理民眾黨團提案　院會再開、現場綠委歡呼喊加油

快訊／韓國瑜裁示不處理民眾黨團提案　院會再開、現場綠委歡呼喊加油

快訊／新會期秒開戰！民眾黨團舉牌杯葛議事　包圍NCC主委嗆滾出去

快訊／新會期秒開戰！民眾黨團舉牌杯葛議事　包圍NCC主委嗆滾出去

關鍵字：

NCC翁柏宗黃國昌議事中斷質詢

讀者迴響

熱門新聞

寵物餐廳老闆跟女員工外遇！闆娘宣布熄燈

搭飛機「乘客貼心1舉動」其實超NG！空服員崩潰

蝸牛小米粽3死！廚房找到「一包拆封芬普尼」

紀卜心3度被炎上「道歉了」

正中午！年輕男女「瞬間塞爆淡水巷弄」　外地人看呆：在排什麼

八方雲集「1飲品超意外」　妹子驚：打趴手搖飲！

中友百貨彰化店遭爆不蓋了　總店回應

遭燙陰毛、棉棒捅肛門！19歲少年怒砍死同學

國道2轎車碰撞！女駕駛拋飛車道　遭後車輾斃

快訊／韓國瑜裁示不處理民眾黨團提案　院會再開、現場綠委歡呼喊加油

即／台中3屍命案　兇嫌逃死定讞

上班族「1習慣」害人罹癌、早逝！　醫：運動也難救

Jennie談「抽電子煙道歉原因」：韓國人覺得錯了，我就彌補

央行重手打房　專家：千萬貸款無寬限期月付額多繳兩萬

即／死刑釋憲案宣判　合憲但須限縮範圍

更多

最夯影音

更多

新手爸違停載小孩被按喇叭　慌張忘關門...駕駛搞笑配音

硬要插隊！大媽下車肉身擋車　手撐引擎蓋...後車不讓繼續開

情侶搭船在河上看巴黎鐵塔！　男友突拿戒指下跪求婚超浪漫

趙孟姿曾懷雙胞胎「胚胎沒心跳」　「許孟哲被揪結紮」不拚第三胎

普渡二公降駕滿臉淚痕　雙眼布滿血絲煙燻不眨眼

熱門快報

L’Étape環法自行車挑戰賽

L’Étape環法自行車挑戰賽

現在報名享有「東森獨家運動鼓勵金」報名費$200折抵，記得輸入序號ETLETAPE241130

運動應援！六款全家健康餐食開箱

運動應援！六款全家健康餐食開箱

「文里補習班」開課啦！開箱6款新的全家「健康志向餐食」！幫大家多營養少負擔

琦郁帶你看看淡水的驚人改變！

琦郁帶你看看淡水的驚人改變！

還在覺得塞車不方便？跟著「琦郁房事悄悄話」走進淡水，這邊讓你跌破眼鏡！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

ETtoday夏日七逃企劃

ETtoday夏日七逃企劃

新聞雲APP會員優惠：暑假出遊省荷包！霜淇淋買一送一、送200元小人國餐飲兌換券

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面