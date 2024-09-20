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快訊／新會期秒開戰！民眾黨團舉牌杯葛議事　包圍NCC主委嗆滾出去

▲▼民眾黨團抗議 卓榮泰 翁柏宗 立法院院會。（圖／記者屠惠剛攝）

▲民眾黨團要NCC代理主委翁柏宗滾出議場。（圖／記者屠惠剛攝）

記者杜冠霖／台北報導

今（20日）是立法院新會期開議，然而，院會一開始，民眾黨立院黨團就舉手板、呼口號要NCC代理主委翁柏宗滾出去，造成議事中斷，立法院長韓國瑜隨即宣布休息，之後2名民眾黨立委舉著牌圍在翁柏宗身旁，並由黨團總召黃國昌帶領呼口號「綠媒小弟請你出去」、「行政院長違法亂權」，藍委則坐在位置上鼓掌支持，黃國昌更是大手指向翁柏宗嗆聲「你有權利坐在這裡嗎？」綠委則回嗆「官員依法來備詢，是立法院叫他來的。」

藍白黨團日前雖稱不會杯葛開議，但今新會期一開議就有火藥味，黃國昌率領民眾黨團8席立委舉牌「綠媒小弟 請你出去」、「行政院長 違法亂權」，要求NCC代理主委翁柏宗滾出去，隨後立法院長韓國瑜宣布院會休息，議事中斷，政院官員則被迫在位置上枯等。

黃國昌帶領黨團成員呼口號「綠媒小弟 請你出去」，綠委王美惠則聲聲喚黃國昌，讓現場聲音一度變成「黃國昌 請你出去」，綠委們也回酸「注意衛生」、「不要噴口水」、「台灣加油」，而已表明不會杯葛的藍委們僅是坐在位置上觀看，並未有更多舉動。

此時，黃國昌也跟坐在位置上的藍委們喊話「翁柏宗有權利坐在這裡嗎？請行政院長叫他出去好嗎？」現場藍委報以熱烈掌聲，但仍未有進一步動作。黃國昌則是走到官員席前，大手指向翁柏宗，並怒嗆「你有什麼資格坐在這邊？請你出去？」

綠委吳思瑤則在一旁回應，「官員依法來備詢，是立法院叫他來的。」對此，黃國昌未置一詞，而是持續呼口號，藍委葉元之則在一旁錄影。

在杯葛前，民眾黨黨團也有提案指出，政府機關於適用法律時，如遇修正，應優先適用新法，依本院於113年7月16日三讀通過、總統業已公布之「國家通訊傳播委員會組織法」第四條條文修正案立法意旨，翁柏宗先生顯不具備通傳會委員資格，行政院違法指派，使不具通傳會主委資格的翁柏宗先生，佔據代理主任委員之職，並位列本院備詢台，實為荒謬。

提案說明，​​爰此，本黨團參考會議規範第84條對於議場偶發之緊急事件，足以影響議場全體或個人權利者，提出權宜問題，要求院會於本次會議開始前，確認翁柏宗先生之備詢資格，始得進行施政報告並備質詢。是否有當？敬請公決。

▲▼民眾黨團抗議 卓榮泰 翁柏宗 立法院院會。（圖／記者屠惠剛攝）

▲▼民眾黨團抗議 卓榮泰 翁柏宗 立法院院會。（圖／記者屠惠剛攝）

▲▼民眾黨團抗議 卓榮泰 翁柏宗 立法院院會。（圖／記者屠惠剛攝）

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