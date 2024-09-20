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政治 政治焦點 國會直播 專題報導

立院新會期審NCC、考試院、大法官人事案　國民黨團組審查小組把關

▲▼立法院新會期開議明天開議，國民黨特地召開立法實務研討會，討論下一會期的重點工作項目。立法院長韓國瑜、總召傅崐萁、新舊任書記長洪孟楷、林思銘都出席參加。（圖／記者湯興漢攝）

▲立委洪孟楷。（圖／記者湯興漢攝）

記者崔至雲／台北報導

立法院新會期20日開議，針對NCC、考試院、大法官等三大人事案即將審查，國民黨立委洪孟楷今（20日）指出，今日黨團大會藍委都有共識，未來將組成三大人事案審查小組，用「專業審查嚴格把關」，看緊人民的荷包，並推動國人真正關心的議題。

洪孟楷指出，新會期針對NCC、考試院、大法官等三大人事案即將審查，國民黨不會杯葛，但是會利用質詢期間直球對決，更重要在投票需得到立院委員過半數支持的票數始得通過下，要求投票之前也要有人事審查小組，針對每一位人選適任與否做出正確判斷及理由，真正落實「專業審查、嚴格把關」。

洪孟楷說明，對內，會是在投票前夕，透過黨團大會等方式讓黨團委員知道投票方向，團進團出、表達團結；對外，則能有清楚明白的論述，說明為何他們支持某位人選、反對某位人選？而不會被扣上為反對而反對的帽子。

洪孟楷強調，過去他就大力主張這樣子的做法，而今天上午黨團大會也有一致的方向，因此人事審查小組就是幫黨團委員再爬梳釐清人選合適性，也讓社會大眾知道他們專業審查的嚴謹性。

洪孟楷說，新會期開議，法案、預算、人事案，三大方向。絕不放水、更拒絕酬庸，用「專業審查嚴格把關」，看緊人民的荷包，並推動國人真正關心的議題。

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